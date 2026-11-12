Lo smartphone Honor Magic8 Lite è in offerta su AliExpress: buone prestazioni e display AMOLED

Su AliExpress è attualmente disponibile lo smartphone Honor Magic8 Lite da 8+256 GB a 285,05 €, ma con il codice ITD1145 potrai risparmiare altri 45 €. Specifichiamo che per il momento lo sconto PayPal non è più disponibile, ma ti suggeriamo di controllare ugualmente. Se sei interessato, puoi acquistarlo direttamente tramite questo link, ma assicurati di selezionare manualmente la tua colorazione preferita.
Si tratta delle offerte Single's Day di AliExpress, valide fino al 18 novembre. Vediamo ulteriori dettagli affinché tu possa valutarne l'acquisto.
Buona autonomia e display luminoso
Questo smartphone utilizza un display immersivo da 1,5K con luminosità di picco di 6.000 nit e una frequenza di aggiornamento di 120 Hz per un'esperienza fluida. La batteria ha una capacità di 7.500 mAh per un utilizzo senza interruzioni e ricarica SuperCharge da 66 W. Il dispositivo è inoltre alimentato dal processore Snapdragon 6 Gen 4, in grado di offrire buone prestazioni. Il comparto fotografico, invece, si basa su una fotocamera da 108 MP. Nel complesso è un buon prodotto ideale per l'utilizzo quotidiano e a un prezzo decisamente accessibile.
Ricordiamo che le offerte sono valide per un periodo limitato e i prezzi potrebbero subire variazioni. Inoltre, i codici sono particolarmente richiesti e tendono a non essere più disponibili dopo poco tempo, quindi ti suggeriamo di approfittarne.