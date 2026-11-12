Lo smartphone Honor Magic8 Lite è in offerta su AliExpress: buone prestazioni e display AMOLED

Su AliExpress è attualmente disponibile lo smartphone Honor Magic8 Lite da 8+256 GB a 285,05 €, ma con il codice ITD1145 potrai risparmiare altri 45 €. Specifichiamo che per il momento lo sconto PayPal non è più disponibile, ma ti suggeriamo di controllare ugualmente. Se sei interessato, puoi acquistarlo direttamente tramite questo link , ma assicurati di selezionare manualmente la tua colorazione preferita.

Buona autonomia e display luminoso

Questo smartphone utilizza un display immersivo da 1,5K con luminosità di picco di 6.000 nit e una frequenza di aggiornamento di 120 Hz per un'esperienza fluida. La batteria ha una capacità di 7.500 mAh per un utilizzo senza interruzioni e ricarica SuperCharge da 66 W. Il dispositivo è inoltre alimentato dal processore Snapdragon 6 Gen 4, in grado di offrire buone prestazioni. Il comparto fotografico, invece, si basa su una fotocamera da 108 MP. Nel complesso è un buon prodotto ideale per l'utilizzo quotidiano e a un prezzo decisamente accessibile.

Ricordiamo che le offerte sono valide per un periodo limitato e i prezzi potrebbero subire variazioni. Inoltre, i codici sono particolarmente richiesti e tendono a non essere più disponibili dopo poco tempo, quindi ti suggeriamo di approfittarne.