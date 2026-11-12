GTA 6 ha rischiato la censura in Sud Corea per le scene di nudo

GTA 6 ha rischiato di non essere classificato per la distribuzione in Corea del Sud, quindi di essere completamente censurato sul territorio. A confermarlo sono i verbali delle riunioni del Game Content Rating Board (GCRB) , ottenuti dalla testata Inven , che documentano un confronto particolarmente acceso tra i membri dell'organismo incaricato di valutare i contenuti dei videogiochi.

Indecisione

La prima revisione, avvenuta il 10 settembre 2026, si era conclusa con una votazione in perfetta parità: tre membri erano favorevoli alla classificazione riservata agli adulti, mentre altri tre chiedevano il rifiuto. La commissione aveva quindi deciso di rinviare la decisione, accompagnando la sospensione con una richiesta di modifiche all'editore.

La questione principale non riguardava la violenza, le attività criminali o la rappresentazione delle droghe, considerate sostanzialmente in linea con quanto già visto in GTA 5. A suscitare le maggiori perplessità era soprattutto la presenza relativamente frequente di genitali maschili visibili in alcune ambientazioni, senza però che queste rappresentazioni fossero inserite in un contesto sessuale.

Un aspetto particolarmente importante era rappresentato dalla revisione delle norme di classificazione, avvenuta nel settembre 2025. Le nuove disposizioni avevano reso meno automatico il rifiuto in presenza di nudità, introducendo criteri maggiormente legati alla rappresentazione esplicita e specifica del corpo. GTA 6 è diventato così uno dei primi titoli a richiedere l'interpretazione delle nuove regole.

La seconda riunione, fissata per il 2 ottobre, non ha portato a una decisione definitiva. La versione giocabile era stata consegnata alla commissione soltanto il 28 settembre per ragioni di sicurezza, lasciando ai ricercatori poco tempo per esaminare un titolo la cui campagna principale richiede decine di ore. I membri hanno inoltre evidenziato quanto fosse difficile verificare ogni possibile contenuto all'interno di un mondo aperto così esteso.

Durante il confronto sono emerse anche preoccupazioni di natura giuridica. Un rifiuto della classificazione avrebbe di fatto impedito la distribuzione del gioco nel Paese e, secondo diversi membri, una decisione del genere avrebbe richiesto basi legislative precise, non semplici linee guida interne. È stato inoltre sottolineato che dieci organismi internazionali avevano già approvato il gioco con una classificazione per adulti.