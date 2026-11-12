GTA 6: tutto quello che c'è da sapere prima dell'uscita su PS5 e Xbox Series X|S

Per anni il nuovo Grand Theft Auto è stato al centro di indiscrezioni, speculazioni e discussioni, diventando probabilmente uno dei videogiochi più attesi di sempre ancor prima della sua presentazione ufficiale. D'altronde stiamo parlando del seguito di GTA 5, un fenomeno capace di vendere oltre 235 milioni di copie e di dominare il panorama videoludico per più di un decennio. Non sorprende quindi che il nuovo titolo Rockstar sia considerato da molti uno dei lanci più importanti dell'intera generazione. Con l'uscita ormai alle porte, abbiamo raccolto tutte le informazioni più importanti da conoscere prima del debutto : dalle edizioni "fisiche" e digitali ai bonus di prenotazione e una panoramica generale sul gioco.

Dopo oltre un decennio di attesa, GTA 6 è finalmente pronto a fare il suo debutto su PS5 e Xbox Series X|S. Il nuovo capitolo della serie Rockstar Games segna il ritorno di uno dei franchise più amati e di successo della storia del medium.

La Standard Edition viene proposta a 79,99 euro e include il gioco completo, un mese di abbonamento GTA+ e tutti gli eventuali bonus prenotazione. La Ultimate Edition, disponibile a 99,99 euro o sotto forma di upgrade a pagamento venduto a 20 euro per chi possiede una copia standard, aggiunge invece una lunga serie di contenuti esclusivi dedicati alla personalizzazione dei protagonisti, ai veicoli, alle attività, accesso esclusivo ad alcuni negozi e ad alcune missioni aggiuntive, che abbiamo elencato di seguito:

Per quanto riguarda le edizioni disponibili, Rockstar ha scelto una formula relativamente semplice. GTA 6 sarà acquistabile nelle versioni Standard Edition e Ultimate Edition , entrambe disponibili sia in formato digitale tramite PlayStation Store e Xbox Store sia in quella che viene definita "edizione fisica". A tal proposito è bene segnalare che all'interno della confezione non è infatti presente alcun disco di gioco : le copie retail includono esclusivamente un codice per il download della versione digitale stampato su un cartoncino. In compenso, come mostrato dagli unboxing circolati online nelle ultime settimane , la confezione include il classico poster con la mappa di gioco , una tradizione particolarmente apprezzata dai fan della serie.

Per la versione PC servirà invece ancora un po' di pazienza. Rockstar Games non ha ancora annunciato nulla al riguardo, ma il suo arrivo è praticamente certo. I dubbi semmai sono le tempistiche, che potrebbero andare dai pochi mesi ad anche a più di un anno dall'uscita. Diverse indiscrezioni indicano un possibile debutto nei primi mesi del 2027 , anche se al momento sono solo rumor da prendere con le pinze.

Partiamo dalle informazioni più importanti. Probabilmente lo saprete già, ma non fa male ricordarlo: GTA 6 sarà disponibile a partire dal 19 novembre 2026 su PS5 e Xbox Series X|S . Il preload è già disponibile su entrambe le piattaforme, consentendo ai giocatori di scaricare in anticipo i file di gioco e iniziare a giocare non appena scatterà lo sblocco, fissato in Italia allo scoccare della mezzanotte tra il 18 e il 19 novembre.

Che cos'è GTA 6? Una panoramica sul progetto più ambizioso mai realizzato da Rockstar Games

GTA 6 è il nuovo capitolo principale della celebre serie open world di Rockstar Games che riporta i giocatori a Vice City, reinterpretazione moderna della celebre Miami già vista nell'omonimo capitolo del 2002, affiancandole però un'intera regione esplorabile chiamata Leonida, chiaramente ispirata alla Florida contemporanea.

La mappa sarà la più grande e ambiziosa mai realizzata per la serie e comprenderà sei regioni principali: oltre a Vice City saranno presenti le Leonida Keys, le paludi dei Grassrivers, la decadente Port Gellhorn, la zona industriale di Ambrosia e il Mount Kalaga National Park. Rockstar ha spiegato di non essersi limitata ad aumentare le dimensioni dello scenario rispetto a GTA 5, ma di aver dedicato particolare attenzione alla densità e alla credibilità di ogni area, con ambienti ricchi di attività, luoghi esplorabili e dettagli ambientali.

La storia segue Jason Duval e Lucia Caminos, una coppia di criminali che finisce coinvolta in una vasta cospirazione dopo un colpo andato storto. I due protagonisti condividono un rapporto sentimentale che rappresenta uno degli elementi centrali dell'esperienza e che distingue GTA 6 dai capitoli precedenti. Infatti, alcune decisioni e attività potranno inoltre influenzare il loro rapporto nel corso della campagna. Durante l'avventura sarà possibile passare liberamente da un personaggio all'altro in gran parte delle situazioni, collaborando durante rapine, inseguimenti e sparatorie oppure semplicemente trascorrendo del tempo insieme nel mondo di gioco.

Non solo le strade affollate di Vice City: in GTA 6 potremo esplorare paludi, foreste e altre aree ispirate alla Florida

Uno degli aspetti che più hanno impressionato giornalisti e addetti ai lavori finora riguarda però l'open world. Rockstar punta infatti a realizzare l'ambientazione più viva e reattiva mai vista nella serie. Gli abitanti di Leonida non si limiteranno a fare da sfondo alle attività del giocatore, ma reagiranno in maniera credibile alle situazioni, tenendo conto del contesto, dell'ambiente circostante e del comportamento di Jason e Lucia. Anche le forze dell'ordine saranno molto più sofisticate rispetto al passato: le indagini terranno conto dell'aspetto del sospettato, dei vestiti indossati, delle armi utilizzate e persino delle immagini registrate dalle telecamere di sorveglianza, rendendo la fuga dalla polizia più complessa e dinamica.

Tutto questo livello di simulazione e dettaglio avrà inevitabilmente un impatto anche sulle prestazioni. Rockstar ha infatti confermato che GTA 6 girerà a 30 FPS su PS5 e Xbox Series X|S, una scelta che ha permesso al team di preservare la densità degli ambienti e la qualità visiva del mondo di gioco. Al momento non sono state annunciate modalità prestazioni a 60 FPS, mentre i possessori di PS5 Pro potranno beneficiare di alcuni miglioramenti grafici esclusivi, tra cui il supporto alla tecnologia di upscaling PSSR e alle ombre in ray tracing.

Jason e Lucia sono al centro della storia a base di rapine, sparatorie e criminalità di GTA 6

Le attività criminali chiaramente continueranno a rappresentare il cuore dell'esperienza. Rapine, furti d'auto e inseguimenti saranno però caratterizzati da una maggiore attenzione alla pianificazione e alle conseguenze delle proprie azioni. Alcune missioni richiederanno di recuperare denaro, veicoli o equipaggiamenti prima di poter affrontare il colpo successivo, mentre il sistema economico offrirà diversi modi per accumulare risorse, dalla vendita di auto rubate alle rapine improvvisate. Anche il furto d'auto sarà più articolato rispetto al passato. Alcuni veicoli richiederanno infatti più tempo per essere scassinati, mentre i modelli più moderni potranno essere protetti da avanzati sistemi antifurto da aggirare prima di poterli rubare.

Anche il sistema meteo è stato completamente rivisto. Pioggia, vento, nebbia, umidità e temporali potranno manifestarsi in modo differente nelle varie aree della mappa, con condizioni atmosferiche in grado di evolversi gradualmente e lasciare effetti persistenti sullo scenario. Rockstar ha inoltre confermato la presenza di eventi estremi come gli uragani, un elemento particolarmente coerente con l'ambientazione ispirata alla Florida.

Al di fuori della campagna principale, GTA 6 offrirà una quantità enorme di attività opzionali, come da tradizione della serie. Sarà possibile praticare sport, frequentare locali, allenarsi in palestra, giocare a biliardo, partecipare a corse automobilistiche, esplorare l'ambiente in kayak o in moto d'acqua e dedicarsi a numerosi passatempi secondari. I protagonisti potranno inoltre essere personalizzati attraverso abiti, acconciature e modifiche fisiche che cambieranno nel tempo in base alle attività svolte.

L'obiettivo dichiarato di Rockstar è quello di rendere il confine tra missioni, attività secondarie e vita quotidiana più sfumato che mai, trasformando Leonida in un mondo da vivere e non in una semplice lista di incarichi da spuntare. Se riuscirà davvero a mantenere tutte le promesse fatte finora lo scopriremo tra pochissimi giorni. Quello che è certo è che GTA 6 rappresenta molto più del lancio di un semplice videogioco: dopo oltre dieci anni di attesa, il ritorno di Grand Theft Auto è ormai un vero e proprio evento destinato a catalizzare l'attenzione di milioni di giocatori in tutto il mondo.

Resta inoltre da scoprire quale sarà il futuro della componente online. Rockstar Games non ha ancora presentato ufficialmente l'erede di GTA Online, ma è probabile che la compagnia abbia in serbo piani particolarmente ambiziosi per la componente multiplayer, già dimostratasi un enorme successo con il precedente capitolo.