Ecco l'unboxing di GTA 6 in versione fisica per PS5

Il dibattito tra collezionismo fisico e comodità del formato digitale torna a infiammarsi attorno a uno dei lanci più rilevanti della storia recente dei videogiochi. Con l'avvicinarsi del debutto di Grand Theft Auto 6, disponibile nelle versioni Standard Edition e Ultimate Edition, molti utenti hanno scelto di prenotare la tradizionale confezione retail nei negozi. Tuttavia, chi sperava di stringere tra le mani una copia fisica tradizionale su disco dovrà fare i conti con un'amara realtà: acquistando l'edizione scatolata non si riceve alcun supporto ottico, bensì una semplice custodia contenente un codice di riscatto digitale.

A fugare ogni dubbio sulla composizione interna della confezione sono stati i primi acquirenti, i quali hanno condiviso in rete video dettagliati per mostrare l'effettivo contenuto della confezione.