Ecco l'unboxing di GTA 6 in versione fisica per PS5

Il dibattito tra collezionismo fisico e comodità del formato digitale torna a infiammarsi attorno a uno dei lanci più rilevanti della storia recente dei videogiochi. Con l'avvicinarsi del debutto di Grand Theft Auto 6, disponibile nelle versioni Standard Edition e Ultimate Edition, molti utenti hanno scelto di prenotare la tradizionale confezione retail nei negozi. Tuttavia, chi sperava di stringere tra le mani una copia fisica tradizionale su disco dovrà fare i conti con un'amara realtà: acquistando l'edizione scatolata non si riceve alcun supporto ottico, bensì una semplice custodia contenente un codice di riscatto digitale.
A fugare ogni dubbio sulla composizione interna della confezione sono stati i primi acquirenti, i quali hanno condiviso in rete video dettagliati per mostrare l'effettivo contenuto della confezione.
L'unboxing di GTA 6: dettagli tecnici sul retro, cover art e poster
Tra le testimonianze più diffuse spicca un video su YouTube Shorts realizzato dal creator @PythonSelkan, che ha documentato l'unboxing completo della versione fisica. Dal punto di vista estetico, la copertina ufficiale si presenta con un impatto visivo straordinario, contraddistinta da una stampa eccezionalmente pulita, nitida e definita.
Osservando il retro della confezione emergono inoltre alcune importanti conferme tecniche sul gioco:
- Le dimensioni complessive dell'installazione.
- La dicitura per singolo giocatore al lancio.
- La specifica che la nuova componente multigiocatore, o futuro sequel di GTA Online, è prevista in arrivo successivamente.
- Il supporto a funzionalità grafiche e tecniche esclusive per la versione destinata a PlayStation 5.
All'interno della custodia è presente un poster lucido che riproduce in grande formato la splendida illustrazione di copertina. Proprio tra le pieghe del poster è custodito il voucher cartaceo con il codice per riscattare il download digitale del gioco, insieme ai bonus riservati alla Ultimate Edition.
Alloggiamento vuoto e codice cartaceo: il futuro del collezionismo fisico
Ovviamente, nel vano interno destro della custodia in plastica, l'alloggiamento per il disco è regolarmente presente con il relativo supporto a incastro centrale.
La scelta di mantenere la struttura standard per il disco ottico senza inserire alcun supporto fisico fa risaltare in maniera ancor più evidente l'assenza del media tradizionale, trasformando la confezione in un semplice contenitore espositivo per un download code. Sebbene non sia possibile escludere a priori che Rockstar Games decida di commercializzare in futuro una vera e propria versione fisica su disco per i collezionisti più intransigenti, al momento chi opta per la copia retail acquista a tutti gli effetti un codice digitale racchiuso in una scatola da collezione.
Segnaliamo infine che i fan di GTA 6 sono divisi sulla mancanza di una modalità a 60 FPS: alcuni capiscono, altri criticano.