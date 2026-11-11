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Lo smartphone realme 16 Pro Plus è in super sconto su AliExpress: risparmia con il seguente codice

Tra le offerte di AliExpress troviamo lo smartphone realme 16 Pro Plus 5G da 512 GB a prezzo scontato, con Snapdragon 7 Gen 4 e batteria da 7.000 mAh.

NOTIZIA di Stefania Netti   —   11/11/2026
Smartphone realme 16 Pro Plus

Su AliExpress è attualmente disponibile lo smartphone realme 16 Pro Plus 5G da 512 GB a 387,43 €, ma con il codice ITD1160 potrai risparmiare altri 60 €. Non è tutto, perché con lo sconto PayPal potrai risparmiare ulteriori 20 €, spendendo in totale 307,43 €. Se sei interessato, puoi acquistarlo direttamente tramite questo link.

Si tratta delle offerte Single's Day di AliExpress, valide fino al 18 novembre. Vediamo ulteriori dettagli affinché tu possa valutarne l'acquisto.

Ricarica rapida e buon comparto fotografico

Il processore Qualcomm Snapdragon 7 Gen 4, abbinato a memoria LPDDR5, garantisce gioco e multitasking senza interruzioni. La batteria ha invece un'ottima capacità di 7.000 mAh con ricarica ultra-rapida da 80 W, mentre il comparto fotografico si basa su una fotocamera principale da 200 MP con OIS per scatti definiti, insieme a un'ultra-grandangolare da 8 MP e teleobiettivo da 50 MP.

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Infine, il display AMOLED da 6,8" ha una frequenza di aggiornamento a 144 Hz con cornici ultrasottili da 1,62 mm e protezione Corning Gorilla Glass 7i. Si tratta quindi di un prodotto piuttosto valido e ideale per l'utilizzo quotidiano. Ricordiamo che le offerte sono valide per un periodo limitato e i prezzi potrebbero subire variazioni. Inoltre, i codici sono particolarmente richiesti e tendono a non essere più disponibili dopo poco tempo, quindi ti suggeriamo di approfittarne.

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