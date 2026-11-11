Lo smartphone realme 16 Pro Plus è in super sconto su AliExpress: risparmia con il seguente codice

Su AliExpress è attualmente disponibile lo smartphone realme 16 Pro Plus 5G da 512 GB a 387,43 €, ma con il codice ITD1160 potrai risparmiare altri 60 €. Non è tutto, perché con lo sconto PayPal potrai risparmiare ulteriori 20 €, spendendo in totale 307,43 €. Se sei interessato, puoi acquistarlo direttamente tramite questo link.
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Ricarica rapida e buon comparto fotografico
Il processore Qualcomm Snapdragon 7 Gen 4, abbinato a memoria LPDDR5, garantisce gioco e multitasking senza interruzioni. La batteria ha invece un'ottima capacità di 7.000 mAh con ricarica ultra-rapida da 80 W, mentre il comparto fotografico si basa su una fotocamera principale da 200 MP con OIS per scatti definiti, insieme a un'ultra-grandangolare da 8 MP e teleobiettivo da 50 MP.
Infine, il display AMOLED da 6,8" ha una frequenza di aggiornamento a 144 Hz con cornici ultrasottili da 1,62 mm e protezione Corning Gorilla Glass 7i. Si tratta quindi di un prodotto piuttosto valido e ideale per l'utilizzo quotidiano. Ricordiamo che le offerte sono valide per un periodo limitato e i prezzi potrebbero subire variazioni. Inoltre, i codici sono particolarmente richiesti e tendono a non essere più disponibili dopo poco tempo, quindi ti suggeriamo di approfittarne.