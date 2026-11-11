HONOR 600 Lite 5G ha un'ottima autonomia e costa meno di 200 € su AliExpress

Su AliExpress è attualmente disponibile lo smartphone Honor 600 Lite 5G da 256 GB a 220,21 €, ma con il codice ITD1125 potrai risparmiare altri 25 €. Non è tutto, perché con lo sconto PayPal potrai risparmiare altri 20 €, spendendo in totale 175,21 €. Se sei interessato, puoi acquistarlo direttamente tramite questo link.
Si tratta delle offerte Single's Day di AliExpress, valide fino al 18 novembre. Vediamo ulteriori dettagli affinché tu possa valutarne l'acquisto.
Buone prestazioni e autonomia
La batteria di questo smartphone ha una buona capacità di 6.520 mAh per offrire una lunga autonomia. Inoltre, è alimentato dal processore MediaTek Dimensity 7100 Elite realizzato con processo produttivo a 6 nm. Il display AMOLED da 6,6 pollici ha una risoluzione di 1200 x 2600 pixel, offrendo immagini definite e colori vivaci e una frequenza di aggiornamento a 120 Hz.
Il comparto fotografico si basa invece su una fotocamera principale da 108 MP con apertura f/1.8 e una fotocamera frontale da 16 megapixel. Ricordiamo che le offerte sono valide per un periodo limitato e i prezzi potrebbero subire variazioni. Inoltre, i codici sono particolarmente richiesti e tendono a non essere più disponibili dopo poco tempo, quindi ti suggeriamo di approfittarne.