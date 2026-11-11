HONOR 600 Lite 5G ha un'ottima autonomia e costa meno di 200 € su AliExpress

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Buone prestazioni e autonomia

La batteria di questo smartphone ha una buona capacità di 6.520 mAh per offrire una lunga autonomia. Inoltre, è alimentato dal processore MediaTek Dimensity 7100 Elite realizzato con processo produttivo a 6 nm. Il display AMOLED da 6,6 pollici ha una risoluzione di 1200 x 2600 pixel, offrendo immagini definite e colori vivaci e una frequenza di aggiornamento a 120 Hz.

Il comparto fotografico si basa invece su una fotocamera principale da 108 MP con apertura f/1.8 e una fotocamera frontale da 16 megapixel. Ricordiamo che le offerte sono valide per un periodo limitato e i prezzi potrebbero subire variazioni. Inoltre, i codici sono particolarmente richiesti e tendono a non essere più disponibili dopo poco tempo, quindi ti suggeriamo di approfittarne.