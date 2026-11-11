Il tablet Samsung Galaxy Tab 11+ costa 161 € su AliExpress: sfrutta le seguenti promozioni

Su AliExpress è attualmente disponibile il tablet Samsung Galaxy Tab A11+ a 206,72 €, ma con il codice ITD1125 potrai risparmiare altri 25 €. Non è tutto, perché con lo sconto PayPal risparmierai ulteriori 20 €, spendendo in totale 161,72 €. Se sei interessato, puoi acquistarlo direttamente tramite questo link.
Si tratta delle offerte Single's Day di AliExpress, valide fino al 18 novembre. Vediamo ulteriori dettagli affinché tu possa valutarne l'acquisto.
Buone prestazioni
Si tratta di un tablet dotato di CPU e GPU potenziate per garantire prestazioni sempre ottimali, dal lavoro al gaming. A contribuire positivamente è il design sottile e pulito. Inoltre, la batteria ha una buona capacità di 7.040mAh, quindi potrai utilizzare il dispositivo senza preoccuparti troppo dell'autonomia.
Troviamo inoltre le funzionalità di Gemini, un display con frequenza di aggiornamento a 90Hz e una fotocamera frontale da 5MP. Il comparto audio è invece arricchito da doppi altoparlanti con tecnologia Dolby, per offrirti un'esperienza audio ricca e multidimensionale. Ricordiamo che le offerte sono valide per un periodo limitato e i prezzi potrebbero subire variazioni. Inoltre, i codici sono particolarmente richiesti e tendono a non essere più disponibili dopo poco tempo, quindi ti suggeriamo di approfittarne.