Il tablet Samsung Galaxy Tab 11+ costa 161 € su AliExpress: sfrutta le seguenti promozioni

Su AliExpress è attualmente disponibile il tablet Samsung Galaxy Tab A11+ a 206,72 €, ma con il codice ITD1125 potrai risparmiare altri 25 €. Non è tutto, perché con lo sconto PayPal risparmierai ulteriori 20 €, spendendo in totale 161,72 € . Se sei interessato, puoi acquistarlo direttamente tramite questo link .

Buone prestazioni

Si tratta di un tablet dotato di CPU e GPU potenziate per garantire prestazioni sempre ottimali, dal lavoro al gaming. A contribuire positivamente è il design sottile e pulito. Inoltre, la batteria ha una buona capacità di 7.040mAh, quindi potrai utilizzare il dispositivo senza preoccuparti troppo dell'autonomia.

Troviamo inoltre le funzionalità di Gemini, un display con frequenza di aggiornamento a 90Hz e una fotocamera frontale da 5MP. Il comparto audio è invece arricchito da doppi altoparlanti con tecnologia Dolby, per offrirti un'esperienza audio ricca e multidimensionale. Ricordiamo che le offerte sono valide per un periodo limitato e i prezzi potrebbero subire variazioni. Inoltre, i codici sono particolarmente richiesti e tendono a non essere più disponibili dopo poco tempo, quindi ti suggeriamo di approfittarne.