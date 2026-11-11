I Samsung Galaxy S27 si mostrano nei nuovi dummy: design rinnovato per la gamma

Dopo aver mostrato i primi dummy del Galaxy S27 Ultra, questa volta è il turno di altri due modelli della gamma: Galaxy S27 Pro e Galaxy S27+ , che si affiancano così alla variante Ultra già comparsa in precedenza. Per chi non lo sapesse, i dummy sono modelli fisici non funzionanti , realizzati per anticipare l'aspetto esteriore di uno smartphone prima del suo debutto. Non è quindi detto che rispecchino fedelmente il design della versione definitiva: potrebbero esserci ancora alcune modifiche, anche se l'aspetto generale dei nuovi Galaxy S27 dovrebbe essere ormai questo.

Il design dei Galaxy S27 Pro e S27 Plus

L'immagine è stata condivisa dal leaker Sonny Dickson e mostra tre modelli dummy affiancati: Galaxy S27 Ultra, Galaxy S27 Pro e Galaxy S27+. A colpire è soprattutto il design, che sembra strizzare l'occhio ai recenti iPhone, in particolare per il modulo fotografico posteriore rialzato. Stando alle indiscrezioni, Galaxy S27 Ultra e S27 Pro dovrebbero condividere sia il comparto fotografico sia il Privacy Display, che non sarebbe quindi più una caratteristica esclusiva del modello Ultra. Le differenze riguarderebbero invece le dimensioni, con il Pro più compatto, e il supporto alla S Pen, che continuerebbe a essere riservato alla variante Ultra.

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Galaxy S27+ dovrebbe invece mantenere un design simile a quello del predecessore. Per quanto riguarda la dotazione tecnica, le indiscrezioni suggeriscono l'adozione dello Snapdragon 8 Elite Gen 6 Extreme su Galaxy S27 Ultra e della versione standard Snapdragon 8 Elite Gen 6 su S27 Pro. Galaxy S27+, almeno nella versione destinata al mercato europeo, dovrebbe invece affidarsi all'Exynos 2700.