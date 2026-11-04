Samsung Galaxy S27, qualche sorpresa nei SoC: ecco quali modelli avranno Snapdragon e quali Exynos

La prossima generazione di smartphone Samsung potrebbe presentare una distinzione più netta tra i quattro modelli della gamma Galaxy S27, non soltanto per dimensioni e caratteristiche, ma anche per il processore. Alcune informazioni individuate da Notebookcheck nel database commerciale NBD suggeriscono infatti quali chipset equipaggeranno le versioni internazionali dei dispositivi, comprese quelle destinate al mercato europeo.
Le registrazioni riguardano varianti dual SIM e riportano sia i nomi commerciali degli smartphone sia i rispettivi processori. Le informazioni non costituiscono una conferma ufficiale da parte di Samsung, ma delineano uno scenario interessante soprattutto per il Galaxy S27 Pro e per l'Ultra, dopo le indiscrezioni che avevano ipotizzato il ritorno di Exynos anche sul modello più costoso.
Galaxy S27 e S27 Plus con Exynos 2700, Ultra e Pro con Snapdragon
Stando alle informazioni emerse, Galaxy S27 e Galaxy S27 Plus utilizzeranno il processore Exynos 2700. Non sarebbe una sorpresa: Samsung ha già adottato chip proprietari nelle versioni internazionali dei modelli standard e Plus delle precedenti generazioni, mentre negli Stati Uniti ha generalmente commercializzato varianti con piattaforma Snapdragon.
La situazione sarebbe diversa per Galaxy S27 Ultra, indicato nel database con uno Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6. La scelta confermerebbe la strategia adottata da Samsung a partire dal Galaxy S22 Ultra, che ha utilizzato processori Qualcomm in tutti i mercati. L'ultimo modello Ultra con una distribuzione differenziata tra Snapdragon ed Exynos era stato il Galaxy S21 Ultra.
Nelle scorse settimane erano circolate indiscrezioni su un possibile impiego di Exynos 2700 anche sul nuovo Ultra, motivate da presunti problemi di prestazioni e temperature del più recente processore Qualcomm. L'azienda statunitense aveva però respinto pubblicamente queste preoccupazioni. Le nuove informazioni rappresentano quindi un'indicazione rassicurante soprattutto per gli acquirenti europei, che potrebbero ritrovarsi con una versione Snapdragon del dispositivo.
La sorpresa più interessante riguarda però il Galaxy S27 Pro. Il database lo associa infatti allo Snapdragon 8 Elite Gen 6 standard, anziché alla variante Extreme prevista per il modello Ultra. Entrambi i processori dovrebbero essere realizzati con processo produttivo a 2 nanometri, ma la versione Extreme sarebbe caratterizzata da prestazioni superiori per CPU, GPU e NPU.
La differenza potrebbe riguardare anche la registrazione video: secondo le indiscrezioni, lo Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6 supporterebbe riprese in 8K a 60 fotogrammi al secondo, mentre il modello standard si fermerebbe a 30 FPS. Una distinzione che potrebbe rendere l'Ultra più interessante per chi cerca le prestazioni più elevate, ma che potrebbe anche consentire a Samsung di contenere i costi di produzione del Pro.
Un'altra possibile ragione per la scelta del processore meno potente potrebbe essere legata alla gestione termica. Il Galaxy S27 Pro dovrebbe avere dimensioni inferiori rispetto all'Ultra e, di conseguenza, meno spazio per dissipare il calore prodotto dai componenti interni. Un chip meno spinto potrebbe aiutare a contenere temperature e consumi, anche se si tratta soltanto di un'ipotesi.
Le specifiche comuni alla gamma S27
Le registrazioni emerse anticipano anche alcune caratteristiche hardware comuni alla famiglia. Tutti e quattro i modelli dovrebbero partire da almeno 12 GB di RAM e 256 GB di spazio di archiviazione. Galaxy S27 Pro e S27 Ultra potrebbero inoltre essere disponibili con configurazioni dotate di più memoria.
Per quanto riguarda gli schermi, le dimensioni indicate sono di 6,3 pollici per il Galaxy S27, 6,7 pollici per il Plus, 6,5 pollici per il Pro e 6,9 pollici per l'Ultra. Quest'ultimo sarebbe quindi il più grande della famiglia, mentre il Pro si collocherebbe tra il modello base e il Plus per dimensioni del display.
Le indiscrezioni precedenti attribuiscono inoltre a Galaxy S27 Pro e Ultra la seconda generazione del Privacy Display di Samsung, una tecnologia pensata per limitare la visibilità dello schermo da angolazioni laterali. Per il modello Ultra si parla anche di una batteria di capacità superiore rispetto a quella del predecessore. Per conoscere configurazioni definitive, differenze tra i mercati e prezzi bisognerà comunque attendere le comunicazioni ufficiali di Samsung.