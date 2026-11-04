Samsung Galaxy S27, qualche sorpresa nei SoC: ecco quali modelli avranno Snapdragon e quali Exynos

Le registrazioni riguardano varianti dual SIM e riportano sia i nomi commerciali degli smartphone sia i rispettivi processori. Le informazioni non costituiscono una conferma ufficiale da parte di Samsung, ma delineano uno scenario interessante soprattutto per il Galaxy S27 Pro e per l'Ultra, dopo le indiscrezioni che avevano ipotizzato il ritorno di Exynos anche sul modello più costoso.

Galaxy S27 e S27 Plus con Exynos 2700, Ultra e Pro con Snapdragon

Stando alle informazioni emerse, Galaxy S27 e Galaxy S27 Plus utilizzeranno il processore Exynos 2700. Non sarebbe una sorpresa: Samsung ha già adottato chip proprietari nelle versioni internazionali dei modelli standard e Plus delle precedenti generazioni, mentre negli Stati Uniti ha generalmente commercializzato varianti con piattaforma Snapdragon.

Le specifiche trapelate per la gamma Samsung Galaxy S27

La situazione sarebbe diversa per Galaxy S27 Ultra, indicato nel database con uno Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6. La scelta confermerebbe la strategia adottata da Samsung a partire dal Galaxy S22 Ultra, che ha utilizzato processori Qualcomm in tutti i mercati. L'ultimo modello Ultra con una distribuzione differenziata tra Snapdragon ed Exynos era stato il Galaxy S21 Ultra.

Nelle scorse settimane erano circolate indiscrezioni su un possibile impiego di Exynos 2700 anche sul nuovo Ultra, motivate da presunti problemi di prestazioni e temperature del più recente processore Qualcomm. L'azienda statunitense aveva però respinto pubblicamente queste preoccupazioni. Le nuove informazioni rappresentano quindi un'indicazione rassicurante soprattutto per gli acquirenti europei, che potrebbero ritrovarsi con una versione Snapdragon del dispositivo.

La sorpresa più interessante riguarda però il Galaxy S27 Pro. Il database lo associa infatti allo Snapdragon 8 Elite Gen 6 standard, anziché alla variante Extreme prevista per il modello Ultra. Entrambi i processori dovrebbero essere realizzati con processo produttivo a 2 nanometri, ma la versione Extreme sarebbe caratterizzata da prestazioni superiori per CPU, GPU e NPU.

La differenza potrebbe riguardare anche la registrazione video: secondo le indiscrezioni, lo Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6 supporterebbe riprese in 8K a 60 fotogrammi al secondo, mentre il modello standard si fermerebbe a 30 FPS. Una distinzione che potrebbe rendere l'Ultra più interessante per chi cerca le prestazioni più elevate, ma che potrebbe anche consentire a Samsung di contenere i costi di produzione del Pro.

Un'altra possibile ragione per la scelta del processore meno potente potrebbe essere legata alla gestione termica. Il Galaxy S27 Pro dovrebbe avere dimensioni inferiori rispetto all'Ultra e, di conseguenza, meno spazio per dissipare il calore prodotto dai componenti interni. Un chip meno spinto potrebbe aiutare a contenere temperature e consumi, anche se si tratta soltanto di un'ipotesi.