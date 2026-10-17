Il Galaxy S27 potrebbe puntare su Exynos per problemi di surriscaldamento dello Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6

I prossimi smartphone della serie Galaxy S27 potrebbero non utilizzare l'ultimo chipset di Qualcomm, ovvero lo Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6, a causa di presunti problemi di surriscaldamento. La strategia di Samsung prevede generalmente l'utilizzo di due tipologie di chip a seconda dei mercati, quindi le ipotesi per la serie Galaxy S27 riguardavano sia l'Exynos che lo Snapdragon.
Tuttavia, come anticipato, con quest'ultimo sarebbero stati riscontrati alcuni problemi di surriscaldamento. Se la situazione dovesse risolversi, Samsung potrebbe adottare il chip di Qualcomm come inizialmente previsto; in caso contrario, potrebbe optare per l'Exynos 2700.
I presunti problemi
Le informazioni sono state riportate dal Seoul Economic Daily, secondo cui Samsung avrebbe informato Qualcomm di un problema di surriscaldamento legato allo Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6. Stando alle fonti, le due aziende sarebbero in trattativa per risolvere l'anomalia entro la fine di questo mese. In caso contrario, Samsung potrebbe passare interamente all'Exynos 2700.
La vicenda ricorda, per certi versi, quanto accaduto nel 2015 con il Galaxy S6, quando Samsung scelse di utilizzare esclusivamente il proprio Exynos 7420, rinunciando allo Snapdragon 810 di Qualcomm. All'epoca, la decisione fu attribuita dalla stampa ai presunti problemi di surriscaldamento del processore.
"Secondo alcune fonti, Samsung sarebbe in trattativa con Qualcomm per risolvere il problema del surriscaldamento entro questo mese. Se Qualcomm riuscirà a garantire le prestazioni richieste, Samsung adotterà lo Snapdragon come inizialmente previsto; in caso contrario, non avrà altra scelta che prendere in considerazione l'Exynos 2700 come alternativa, valutando la stabilità delle prestazioni e i tempi di produzione in serie", ha scritto la testata.
Qualcomm risponde
Come anticipato, si tratta di informazioni da prendere con la dovuta cautela. Qualcomm sostiene che le informazioni della testata siano inesatte: "Siamo orgogliosi dell'innovazione e del forte slancio che caratterizzano la nostra piattaforma di punta di nuova generazione e continuiamo a lavorare a stretto contatto con gli OEM di tutto il mondo per offrire esperienze utente di altissimo livello".
Resta da capire, quindi, quale chip verrà utilizzato. Il nuovo processore di Qualcomm è realizzato con un processo a 2 nm e presenta due core da 5 GHz, con un aumento del 13% delle prestazioni della CPU (rispetto al chip Gen 5) e un miglioramento del 44% delle prestazioni della GPU. Potete scoprire tutti i dettagli sui nuovi Snapdragon 8 Elite Gen 6 nel nostro articolo dedicato.