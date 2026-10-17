Il Galaxy S27 potrebbe puntare su Exynos per problemi di surriscaldamento dello Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6

I presunti problemi

Le informazioni sono state riportate dal Seoul Economic Daily, secondo cui Samsung avrebbe informato Qualcomm di un problema di surriscaldamento legato allo Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6. Stando alle fonti, le due aziende sarebbero in trattativa per risolvere l'anomalia entro la fine di questo mese. In caso contrario, Samsung potrebbe passare interamente all'Exynos 2700.

La vicenda ricorda, per certi versi, quanto accaduto nel 2015 con il Galaxy S6, quando Samsung scelse di utilizzare esclusivamente il proprio Exynos 7420, rinunciando allo Snapdragon 810 di Qualcomm. All'epoca, la decisione fu attribuita dalla stampa ai presunti problemi di surriscaldamento del processore.

Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6

"Secondo alcune fonti, Samsung sarebbe in trattativa con Qualcomm per risolvere il problema del surriscaldamento entro questo mese. Se Qualcomm riuscirà a garantire le prestazioni richieste, Samsung adotterà lo Snapdragon come inizialmente previsto; in caso contrario, non avrà altra scelta che prendere in considerazione l'Exynos 2700 come alternativa, valutando la stabilità delle prestazioni e i tempi di produzione in serie", ha scritto la testata.