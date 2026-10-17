Shrek 2 Remastered appare su Xbox Store: annuncio imminente all'ID@Xbox Showcase?

Un leak potrebbe aver anticipato una delle sorprese dell'imminente ID@Xbox Showcase. Come segnalato da Gematsu, sul Microsoft Store è infatti comparsa una pagina dedicata a Shrek 2 Remastered. La scheda è stata disattivata, ma chiaramente ormai i dettagli sono stati diffusi in rete.
Il progetto, non ancora annunciato ufficialmente, è in sviluppo presso Aspyr, studio specializzato nel recupero e nella rimasterizzazione di classici del passato, tra cui Tomb Raider I-VI Remastered e Legacy of Kain: Soul Reaver 1 & 2 Remastered, giusto per citarne alcuni.
L'esistenza del gioco non è una totale sorpresa. Già a settembre, infatti, il nome di Shrek 2 Remastered era emerso nell'ambito di un'ampia fuga di informazioni legata agli obiettivi di Steam, ma la comparsa della pagina ufficiale sullo store Xbox offre ora il primo assaggio concreto del progetto. Come se non bastasse, alcuni utenti avevano notato una breve apparizione di Shrek nel teaser trailer dell'ID@Xbox Showcase in programma il 20 ottobre, dettaglio che ha immediatamente alimentato le speculazioni su un annuncio imminente proprio durante l'evento verdecrociato.
I primi dettagli sulla remaster
L'aspetto forse più curioso dell'operazione è proprio la scelta del titolo. L'originale Shrek 2 arrivò nei negozi nel 2004 per PS2, Xbox, GameCube e PC come tie-in dell'omonimo film d'animazione, uscito nelle sale cinematografiche nello stesso anno. A differenza di molti videogiochi su licenza dell'epoca, spesso caratterizzati da una qualità mediocre, il titolo di Activision riuscì a conquistare una certa popolarità grazie al suo approccio cooperativo, ai numerosi personaggi giocabili e a una struttura action-adventure particolarmente adatta a un pubblico familiare. Insomma, un candidato perfetto per un'operazione nostalgia.
Secondo la descrizione pubblicata sullo store Xbox, Shrek 2 Remastered si propone come una versione aggiornata sotto il profilo grafico, ma sostanzialmente fedele all'esperienza originale per quanto riguarda il gameplay. La pagina afferma che il gioco permetterà di rivivere la storia del celebre film DreamWorks attraversando luoghi iconici del Regno di Molto Molto Lontano, dalla palude di Shrek fino al castello di Fiona. Durante l'avventura potremo controllare vari personaggi dell'universo della saga, inclusi Shrek, Ciuchino e Fiona, sfruttando le loro abilità uniche per combattere nemici, affrontare boss e risolvere enigmi ambientali.
Tra le novità segnalate figurano una grafica completamente aggiornata con texture migliorate, risoluzione 4K e sequenze cinematografiche rimasterizzate, oltre all'introduzione di una Modalità Foto e di una modalità con trucchi sbloccabili. Sarà possibile affrontare l'avventura da soli oppure in cooperativa fino a quattro giocatori tramite multiplayer online, cooperativa locale o formule ibride che combinano entrambe le modalità.
A questo punto non resta che attendere l'annuncio ufficiale, che dovrebbe essere praticamente dietro l'angolo.