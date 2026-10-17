Shrek 2 Remastered appare su Xbox Store: annuncio imminente all'ID@Xbox Showcase?

Un leak potrebbe aver anticipato una delle sorprese dell'imminente ID@Xbox Showcase. Come segnalato da Gematsu, sul Microsoft Store è infatti comparsa una pagina dedicata a Shrek 2 Remastered. La scheda è stata disattivata, ma chiaramente ormai i dettagli sono stati diffusi in rete.

Il progetto, non ancora annunciato ufficialmente, è in sviluppo presso Aspyr, studio specializzato nel recupero e nella rimasterizzazione di classici del passato, tra cui Tomb Raider I-VI Remastered e Legacy of Kain: Soul Reaver 1 & 2 Remastered, giusto per citarne alcuni.

L'esistenza del gioco non è una totale sorpresa. Già a settembre, infatti, il nome di Shrek 2 Remastered era emerso nell'ambito di un'ampia fuga di informazioni legata agli obiettivi di Steam, ma la comparsa della pagina ufficiale sullo store Xbox offre ora il primo assaggio concreto del progetto. Come se non bastasse, alcuni utenti avevano notato una breve apparizione di Shrek nel teaser trailer dell'ID@Xbox Showcase in programma il 20 ottobre, dettaglio che ha immediatamente alimentato le speculazioni su un annuncio imminente proprio durante l'evento verdecrociato.