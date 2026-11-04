The Legend of Zelda: Ocarina of Time è uno dei giochi più impressionanti su Switch 2 per Digital Foundry

Nel corso della propria analisi, la redazione ha sottolineato come Nintendo sia riuscita a ricreare integralmente il classico del 1998 mantenendone intatto lo spirito originale, ma arricchendolo con una veste grafica moderna e un'atmosfera ancora più suggestiva . Secondo Digital Foundry, il risultato è un'avventura capace di apparire contemporanea senza rinunciare al fascino che ha reso immortale l'originale pubblicato su Nintendo 64.

Una Hyrule più viva e dettagliata che mai

Uno degli aspetti più apprezzati riguarda il comparto tecnico. I tech enthusiast evidenziano l'utilizzo di materiali fisicamente realistici, un sistema d'illuminazione avanzato, ombre ambientali più ricche ed effetti atmosferici che contribuiscono a rendere dungeon, villaggi e aree esterne molto più credibili e immersivi. Particolare attenzione è stata dedicata inoltre ai dettagli ambientali. La vegetazione reagisce al vento e ai movimenti di Link, l'acqua è animata dinamicamente, mentre oggetti come vasi e decorazioni si frantumano producendo frammenti fisici che interagiscono con l'ambiente circostante. Piccole aggiunte che, secondo Digital Foundry, rendono Hyrule più vivo che mai.

L'analisi elogia anche il lavoro svolto sul gameplay e sulla fluidità generale dell'esperienza. Il remake gira infatti a 60 fps sia in modalità docked sia in portatile, un enorme passo avanti rispetto ai 20 fps dell'originale per Nintendo 64. Sul fronte della risoluzione, il gioco opera tra i 1080p e i 1440p quando la console è collegata al dock, mentre in modalità portatile oscilla tra 720p e 1080p. Sono stati inoltre introdotti una telecamera completamente controllabile tramite lo stick destro, scorciatoie per la gestione dell'inventario e una serie di miglioramenti all'interfaccia che rendono l'avventura più immediata senza alterarne la struttura.

Digital Foundry segnala soltanto alcune piccole imperfezioni nella qualità dell'immagine, legate all'utilizzo dell'upscaling FSR e a un leggero effetto di aliasing in determinate situazioni.

Si tratta tuttavia di difetti minori che non compromettono quello che viene definito come uno dei titoli più raffinati e spettacolari realizzati da Nintendo negli ultimi anni e, probabilmente, uno dei migliori esempi delle potenzialità offerte da Switch 2.