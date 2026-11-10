Svelati tutti i sensori fotografici di Galaxy S27, ma potrebbero non entusiasmarvi

Continuano ad emergere nuove indiscrezioni sui prossimi Galaxy S27 , questa volta concentrate sul comparto fotografico. Sono stati infatti svelati i sensori che dovrebbero essere utilizzati sui diversi modelli della gamma, ma le prime informazioni non sembrano particolarmente entusiasmanti. Se vi aspettavate importanti novità o miglioramenti significativi rispetto alla generazione precedente, potreste rimanere delusi: Samsung sembra intenzionata a mantenere diverse soluzioni già adottate in passato . Ovviamente specifichiamo che si tratta di informazioni non ufficiali e da prendere con la dovuta cautela, in attesa di conferme o smentite.

Novità e differenze tra i vari modelli

Le informazioni sono state riportate da SammyGuru. Prima di tutto, Galaxy S27 e Galaxy S27 Plus dovrebbero mantenere lo stesso comparto fotografico dei rispettivi predecessori. Entrambi integrerebbero infatti una fotocamera principale da 50 MP, basata sui sensori Sony IMX955 o Samsung S5KGNG, già utilizzati su Galaxy S26 e S26 Plus.

Non ci sarebbero novità nemmeno per la fotocamera ultra-grandangolare, che dovrebbe continuare a utilizzare il sensore Sony IMX564 da 12 MP. Una scelta piuttosto discutibile, considerando che si tratta dello stesso componente già presente a partire da Galaxy S23. Anche il teleobiettivo non dovrebbe ricevere aggiornamenti, mantenendo una risoluzione di 10 MP e uno zoom ottico 3x, con sensore Samsung S5K3K1, già utilizzato su Galaxy S22.

Il Galaxy S27 Plus dovrebbe avere le stesse fotocamere del predecessore

Passiamo ora a Galaxy S27 Pro e Galaxy S27 Ultra, che dovrebbero condividere parte della configurazione fotografica. Entrambi sarebbero infatti dotati di una fotocamera principale da 200 MP con sensore Samsung ISOCELL HP6 e di una ultra-grandangolare da 50 MP, basata sul sensore Samsung ISOCELL JN3 o Sony IMX855. Le differenze riguarderebbero soprattutto il teleobiettivo: il modello Pro dovrebbe mantenere una fotocamera da 10 MP con zoom ottico 3x, già presente su Galaxy S26 Ultra, mentre la versione Ultra potrebbe integrare un teleobiettivo da 50 MP con zoom ottico 5x e sensore Sony IMX855 o Samsung S5KJN3.

Per quanto riguarda la fotocamera frontale, Galaxy S27 e S27 Plus dovrebbero fermarsi a 12 MP, mentre S27 Pro e S27 Ultra potrebbero adottare un sensore da 16 MP.