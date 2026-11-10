GTA 7 non richiederà 13 anni di sviluppo come GTA 6, assicura il CEO di Take-Two

Dopo un'attesa durata oltre tredici anni tra Grand Theft Auto 5 e Grand Theft Auto 6 , i fan della serie potrebbero non dover subire un intervallo altrettanto lungo per il successivo capitolo. A suggerirlo è stato Strauss Zelnick, amministratore delegato di Take-Two Interactive, che in un'intervista concessa a IGN ha parlato dei possibili cambiamenti nei tempi di sviluppo dei futuri progetti della compagnia, facendo un riferimento esplicito anche a GTA 7 .

La questione era già emersa in seguito a un precedente articolo di Bloomberg, nel quale alcuni dirigenti senior di Rockstar Games avevano espresso l'intenzione di evitare che i prossimi capitoli della serie richiedessero tempi di produzione così estesi. IGN ha quindi chiesto direttamente a Zelnick un commento sulla possibilità che il futuro GTA 7 possa arrivare sul mercato in tempi più brevi rispetto al suo predecessore.

La risposta non fornisce tempistiche precise, ma lascia ben sperare nel fatto che molti di noi siano ancora vivi quando uscirà GTA 7: "Riteniamo che la natura e la velocità con cui vedremo arrivare nuovi contenuti dalle nostre proprietà intellettuali più importanti, compresa GTA, saranno radicalmente diverse nel corso del prossimo decennio", ha dichiarato Zelnick.

Il dirigente ha poi spiegato che questa evoluzione sarà legata all'impegno della compagnia nel continuare a pubblicare prodotti di alta qualità, raggiungere i giocatori attraverso nuovi canali e mantenere il loro coinvolgimento anche dopo il lancio dei videogiochi.

Il riferimento a Grand Theft Auto è particolarmente interessante, considerando il peso commerciale della serie e il lungo ciclo produttivo che ha caratterizzato il sesto episodio. Tuttavia, le parole di Zelnick non rappresentano una conferma di uno sviluppo più rapido per GTA 7, né indicano quando Rockstar potrebbe iniziare a lavorarci concretamente o quando il gioco potrebbe essere pubblicato.

Il cambiamento prospettato riguarda infatti l'intero approccio produttivo di Take-Two e potrebbe coinvolgere anche altre proprietà intellettuali del gruppo. L'obiettivo sarebbe sfruttare l'esperienza e le tecnologie sviluppate durante la realizzazione di GTA 6 per rendere più efficienti i progetti successivi.

Resta quindi da capire quanto questa maggiore velocità possa incidere concretamente sul futuro della serie e se, nel frattempo, le cose non cambieranno ancora. Per il momento, l'attenzione è naturalmente concentrata su Grand Theft Auto 6, in uscita il 19 novembre su PS5 e Xbox Series X e S.