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Proteggi il display della console Nintendo Switch 2 con queste pellicole protettive resistenti ai graffi

Tra le offerte di Amazon troviamo un kit di 4 pellicole protettive in vetro temperato, ideali per proteggere la console Switch 2 da graffi e urti.

NOTIZIA di Stefania Netti   —   11/11/2026
Pellicole protettive per Switch 2

Su Amazon è attualmente disponibile un kit di quattro pellicole protettive per Nintendo Switch 2 a 8,07 €. Se sei interessato, puoi acquistarlo tramite questo link o attraverso il box qui sotto. Il prodotto è venduto da un fornitore terzo e spedito da Amazon. Inoltre, è possibile restituirlo entro 14 giorni se non sei soddisfatto. Vediamo ulteriori dettagli affinché tu possa valutarne l'acquisto.

Un prodotto indispensabile

Questo kit è compatibile con la console Nintendo Switch 2, quindi non può essere utilizzato con il modello base né con la versione OLED. Le pellicole protettive in vetro temperato presentano uno spessore ultra-sottile di soli 0,3 mm. Inoltre, garantiscono affidabilità e resistenza, garantendo al tempo stesso la piena compatibilità con la sensibilità del touchscreen. Si tratta di un prodotto ideale per proteggere il display dai graffi, con una durezza superficiale di 9H e un rivestimento oleofobico per ridurre le impronte digitali.

I prodotti compatibili con le pellicole protettive
I prodotti compatibili con le pellicole protettive

All'interno della confezione troverai quattro pellicole, un telaio di allineamento per una corretta installazione, un panno di pulizia in microfibra e salviette umidificate. Se vuoi scoprire altre offerte interessanti, puoi trovarle anche sui nostri canali Telegram.

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