L'ultimo update di Nintendo Switch 2 ha chiuso la falla del primo jailbreak

Nintendo ha chiuso la falla utilizzata per realizzare il primo jailbreak pubblico di Nintendo Switch 2. Con il recente aggiornamento firmware 23.5.0, la compagnia giapponese ha infatti bloccato l'exploit che nelle scorse settimane aveva permesso ad alcuni utenti di accedere a funzioni normalmente non disponibili sulla console.

La notizia arriva a poche settimane dalla scoperta del primo jailbreak di Switch 2, mostrato pubblicamente alla fine di ottobre. L'exploit sfruttava "SmileBASIC 4", un gioco successivamente rimosso dalla vendita, che consentiva di eseguire codice non autorizzato sulla console.

Nei giorni successivi la community era riuscita ad ampliare le potenzialità della falla. Alcuni hacker avevano dimostrato la possibilità di modificare i giochi, accedere ai file di sistema e perfino effettuare il dump delle ROM, passaggi considerati fondamentali per lo sviluppo di software homebrew ed emulazione.