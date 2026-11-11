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L'ultimo update di Nintendo Switch 2 ha chiuso la falla del primo jailbreak

NOTIZIA di Stefano Paglia   —   11/11/2026
Nintendo Switch 2

Nintendo ha chiuso la falla utilizzata per realizzare il primo jailbreak pubblico di Nintendo Switch 2. Con il recente aggiornamento firmware 23.5.0, la compagnia giapponese ha infatti bloccato l'exploit che nelle scorse settimane aveva permesso ad alcuni utenti di accedere a funzioni normalmente non disponibili sulla console.

La notizia arriva a poche settimane dalla scoperta del primo jailbreak di Switch 2, mostrato pubblicamente alla fine di ottobre. L'exploit sfruttava "SmileBASIC 4", un gioco successivamente rimosso dalla vendita, che consentiva di eseguire codice non autorizzato sulla console.

Nei giorni successivi la community era riuscita ad ampliare le potenzialità della falla. Alcuni hacker avevano dimostrato la possibilità di modificare i giochi, accedere ai file di sistema e perfino effettuare il dump delle ROM, passaggi considerati fondamentali per lo sviluppo di software homebrew ed emulazione.

Una vulnerabilità software e non hardware

Secondo quanto segnalato dal noto dataminer OatmealDome, il firmware 23.5.0 impedisce infatti di sfruttare l'exploit utilizzato dai primi jailbreak, bloccando la possibilità di modificare e copiare i giochi nella maggior parte dei casi.

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La situazione è molto diversa rispetto a quella di Switch del 2017, che soffriva di una vulnerabilità hardware impossibile da correggere tramite aggiornamenti software. In quel caso Nintendo dovette modificare direttamente la produzione delle console per eliminare il problema dai modelli successivi, laddove questa volta è basto un semplice aggiornamento.

Nonostante questa vittoria iniziale, è improbabile che la sfida tra Nintendo e gli hacker si concluda qui. Storicamente il mondo delle console ha sempre visto un continuo botta e risposta tra chi cerca nuove vulnerabilità e i produttori che provano a chiuderle attraverso aggiornamenti. Per il momento, tuttavia, Nintendo può considerarsi soddisfatta e potrebbero volerci mesi, o addirittura anni, prima che emerga un nuovo exploit realmente efficace per la console.

The Legend of Zelda: Ocarina of Time ha già venduto oltre 5 milioni di copie e stabilito un record su Switch 2 The Legend of Zelda: Ocarina of Time ha già venduto oltre 5 milioni di copie e stabilito un record su Switch 2

Come segnalato in precedenza, l'aggiornamento 23.5.0 non si limita però a correggere la vulnerabilità sfruttata dagli hacker. L'update introduce infatti anche il supporto a una nuova funzionalità dell'eShop che, a partire dal 17 novembre tramite un ulteriore aggiornamento del negozio digitale, permetterà di acquistare e regalare prodotti digitali agli altri membri del proprio gruppo famiglia associato a un account Nintendo.

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