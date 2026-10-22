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Nintendo Switch 2 pare abbia subito un primo jailbreak, grazie all'IA

Un utente su X sostiene di aver effettuato il primo jailbreak di Nintendo Switch 2 grazie a un intenso utilizzo dell'IA e all'acquisto di un particolare titolo si Nintendo eShop.

NOTIZIA di Giorgio Melani   —   22/10/2026
Nintendo Switch 2

Tempi duri per i software di sistema delle console: l'utilizzo intensivo dell'IA sembra rendere decisamente più difficile il mantenimento della sicurezza dei sistemi e ora anche Nintendo Switch 2 ha subito il primo jailbreak a poco più di un anno dalla sua uscita, grazie al supporto fornito dall'intelligenza artificiale.

La prima testimonianza arriva dall'utente X "Pepsipu", ovviamente anonimo, il quale sostiene di essere riuscito ad effettuare un primo jailbreak di Nintendo Switch 2 attraverso l'uso di un particolare titolo presente nell'eShop che, evidentemente, crea una sorta di "buco" nel sistema della console.

Ci sono delle considerazioni da fare in quanto questa violazione appare più limitata di altre, anche rispetto al recente e clamoroso jailbreak di PS5, che nei giorni scorsi ha portato a conseguenze piuttosto estreme come la creazione di un PlayStation Store alternativo e tutto gratuito.

Pare sia necessario l'acquisto di un certo titolo su eShop

Non riportiamo istruzioni o informazioni precise sulla questione, ma in base a quanto riferito sembra essere necessario effettuare un acquisto particolare per poter accedere all'operazione, e si tratta di un titolo chiamato "SmileBASIC 4" su eShop, che sospettiamo possa essere presto rimosso "misteriosamente" dal mercato.

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Questa è una sorta di piattaforma che consente di creare giochi, ma in qualche modo determina un loophole in grado di consentire un utilizzo assolutamente non previsto di Nintendo Switch 2, almeno secondo i termini e le condizioni ufficiali stabilite dalla compagnia.

Il sistema "ns2jb", come è stato chiamato questo particolare jailbreak, è stato sviluppato con un intenso utilizzo dell'IA e sembra non sia ancora in grado di far funzionare copie pirata dei giochi, almeno per il momento, ma intanto consente di avviare software homebrew e introdurre contenuti in stile mod all'interno dei giochi per Switch 2.

Prime applicazioni del jailbreak

Un primo esempio di queste possibilità è stato fornito da Pepsipu con Mario Kart World, all'interno del quale l'utente è riuscito a inserire personaggi inediti come Peter Griffin, Hatsune Miku e altri, in maniera chiaramente non ufficiale.

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Bisogna precisare che il sistema funziona in tethering e sostanzialmente si disattiva ogni volta che si spegne la console, dunque non si tratta di una modifica profonda al software di sistema e per il momento ha un'estensione alquanto limitata in termini di funzionalità, ma siamo ancora solo all'inizio.

È molto probabile che Nintendo agisca in fretta per tamponare la falla, a partire forse da un prossimo aggiornamento di sistema che potrebbe chiudere questo elemento critico, ma è chiaro come l'uso dell'IA stia rendendo sempre più semplici e diffuse le violazioni ai software di sistema delle console.

#Nintendo
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