Il progetto argentino di Andrés Borghi e Saibot Studios mette così in comunicazione due epoche dell'orrore , trasformando una vicenda fatta di incubi, ricordi e ossessioni in un'esperienza sospesa tra videogioco e cinema . Il risultato è una piccola gemma, imperfetta ma luminosa, capace di regalare più di una sorpresa a chi volesse provarlo senza preconcetti.

Prima che il survival horror diventasse un genere codificato, bastavano poche schermate bidimensionali, un inventario e una manciata di oggetti insignificanti per costruire un'avventura carica di inquietudine . Tenebris Somnia recupera proprio quel linguaggio, con un'impostazione che ricorda Maniac Mansion e alcune dinamiche vicine a Clock Tower , aggiungendo però un elemento piuttosto insolito: diverse sequenze cinematografiche interpretate da attori reali e realizzate con effetti pratici.

Fin dai primi accenni della narrazione, infatti, ci siamo resi conto di trovarci di fronte a qualcosa di intimamente disturbante. Non una storia eccezionale, forse, ma con un'aura così torbida da provocarci più di un brivido lungo la schiena: c'è qualcosa di marcio in questo racconto e lo avvertiamo molto prima di comprenderne le ragioni.

Tenebris Somnia potrebbe essere facilmente scambiato per l'ennesimo horror indipendente, ma sarebbe un errore sottovalutarlo. All'inizio il gioco può risultare persino straniante, complici una veste grafica spartana ed essenziale e l'ennesima assenza della localizzazione in lingua italiana . Tuttavia, non dovrebbero essere motivi sufficienti per scartare a priori il titolo argentino.

E non è un episodio isolato: più volte la protagonista commenta il proprio passato con una freddezza quasi ostentata, ricorrendo a frasi pragmatiche, dure, come se avesse bisogno di convincere prima sé stessa che quella storia non le appartiene più. Eppure, quando una separazione è stata davvero superata, difficilmente si avverte la necessità di ribadirlo con tanta insistenza. È proprio questa contraddizione a rendere Julia così interessante: algida nei modi, ma profondamente umana nel tentativo di distanziarsi da una parte della propria vita che, evidentemente, non riesce ad abbandonare.

La storia è quella di Julia, una giovane donna tormentata da incubi nei quali Iván, il suo ex compagno, viene brutalmente ucciso da una creatura mostruosa . Decide così di tornare nell'appartamento che un tempo condividevano, e di cui conserva ancora le chiavi, solo per trovare le stanze a soqquadro e nessuna traccia dell'uomo. Una volta entrati in casa avvertiamo qualcosa di "sbagliato" nell'aria, eppure a colpirci è soprattutto il modo in cui Julia reagisce ai ricordi di quella relazione ormai conclusa. Di fronte al letto del suo ex, si domanda se adesso ci dorma qualcun altro, salvo poi liquidare la questione con un secco: "Non è più un problema mio".

In Tenebris Somnia possiamo esaminare quasi ogni oggetto presente sullo schermo; abbiamo un nemico "iconico" e terrificante pronto a inseguirci, nonché una serie di enigmi da risolvere: a volte stimolanti, altre volte un tantino pigri, soprattutto nell'uso reiterato del backtracking.

Ciò che per aspetto e struttura ha tutta l'aria di essere un'avventura grafica in stile retrò rivela ben presto un gameplay assai più articolato. Julia, inoltrandosi nei meandri della casa, finisce per imbattersi in creature mostruose, alcune delle quali si comportano come veri e propri stalker. Fortunatamente, come nelle produzioni più moderne, la protagonista dispone di un inventario che le permette di raccogliere oggetti e di difendersi.

Per fortuna, il difetto viene mitigato da un buon ritmo e da una durata contenuta, visto che la campagna può essere completata in circa cinque-sette ore . Noi, personalmente, ne abbiamo impiegate poco meno di otto, ma soltanto perché amiamo prenderci il nostro tempo all'interno di esperienze di questo genere.

Julia si controlla piuttosto bene, anche quando si tratta di utilizzare armi a corta o lunga distanza. Talvolta i movimenti possono risultare goffi e i comandi non sempre reattivi nella risposta, ma tutto questo è in perfetta sintonia con il genere di appartenenza. Sfruttando lo spazio intorno a noi, centellinando le risorse e ricorrendo intelligentemente alla fuga, è possibile trarsi d'impaccio senza subire troppi danni.

Le sequenze live action: Argento, Fulci e Clock Tower

Nelle sequenze in full motion video (FMV) abbiamo ritrovato il sapore del vecchio cinema horror italiano. La regia, le inquadrature quasi immobili e la fotografia che indugia sui volti ci hanno portato alla mente l'incedere lento di alcuni film di Dario Argento e Lucio Fulci. C'è qualcosa di squisitamente anni Settanta e Ottanta nel modo in cui Tenebris Somnia costruisce queste sequenze, affidandosi a lunghi momenti di attesa, improvvise manifestazioni dell'orrore e un impiego degli effetti pratici che dona alle creature una fisicità quasi dimenticata nelle produzioni moderne.



Non è Resident Evil, ma anche in Tenebris Somnia dovremo passare alle armi da fuoco

Il richiamo a Dario Argento, peraltro, non è soltanto una suggestione. Come riportato in un'intervista del 16 ottobre ad Andrés Borghi, lo sprite di Julia è stato modellato prendendo come riferimento Jennifer Simpson, protagonista del primo Clock Tower del 1995. Quest'ultima era a sua volta ispirata alla Jennifer Corvino interpretata dalla Connelly in Phenomena, film del 1985 diretto proprio da Argento. Un legame che attraversa quarant'anni di cinema e videogiochi e che ritroviamo oggi persino nelle fattezze di Julia.