Samsung starebbe preparando uno smartphone con display espandibile: ecco alcune immagini

Per ora si tratta soltanto di indiscrezioni, ma a quanto pare Samsung starebbe lavorando a un nuovo smartphone con display scorrevole ed espandibile . Lo schermo potrebbe passare da un formato 16:9 a uno 21:9, offrendo così una superficie di visualizzazione più ampia e un'esperienza per certi versi simile a quella del Galaxy Z Fold8. Si tratta comunque di informazioni da prendere con le pinze, in attesa di conferme o smentite.

Il possibile design del nuovo dispositivo

Le informazioni sono state condivise dal leaker Ice Universe, secondo cui Samsung starebbe lavorando a uno smartphone dotato di display scorrevole ed espandibile. Non si tratta di una tecnologia del tutto inedita, ma potrebbe rappresentare un'interessante alternativa ai classici smartphone e ai dispositivi pieghevoli, soprattutto per chi desidera avere a disposizione una superficie di visualizzazione più ampia senza rinunciare a un formato compatto.

Al momento X/Twitter ha dei problemi e non è possibile caricare il post

Secondo quanto riportato, il display sarebbe in grado di espandersi passando da un formato 16:9 a uno 21:9. Un aspetto interessante riguarda proprio il meccanismo di apertura: lo schermo si estenderebbe infatti in verticale, anziché lateralmente. Per avere un'idea più chiara di questa soluzione, ricordiamo che durante il MWC 2026 Samsung aveva già mostrato un concept simile. In quel caso, tuttavia, il meccanismo di scorrimento era manuale e richiedeva quindi l'intervento dell'utente per estendere il display.

Il nuovo progetto potrebbe invece prevedere un sistema motorizzato, capace di azionare automaticamente lo scorrimento dello schermo, rendendo l'operazione decisamente più pratica. Come potete vedere nel video sottostante, il concept presentato in precedenza prevedeva uno scorrimento manuale del display verso l'alto.

Qui sotto potete dare un'occhiata anche ad alcune immagini del possibile dispositivo, ma i concept mostrati potrebbero essere stati realizzati con l'intelligenza artificiale.

Di seguito invece potete vedere un'immagine basata su un brevetto depositato da Samsung di recente.