L'action cam Insta360 X5 costa 255 € su AliExpress: sfrutta la promozione per risparmiare

Su AliExpress è attualmente disponibile l' action cam Insta360 X5 a 320,53 €, ma con il codice ITD1145 potrai risparmiare altri 45 €. Non è tutto, perché con lo sconto PayPal potrai risparmiare ulteriori 20 €, spendendo in totale 255,53 € . Se sei interessato, puoi acquistarla direttamente tramite questo link .

Un prodotto affidabile e versatile

L'action cam è dotata di doppi sensori da 1/1.28" in grado di catturare dettagli spettacolari e filmare avventure altamente immersive. Le immagini sono chiare, con colori nitidi e coinvolgenti, mentre il design con triplo chip IA consente di riprendere con sicurezza anche nelle condizioni di luce più difficili, supportando la riduzione avanzata del rumore e l'elaborazione delle immagini. Con la modalità InstaFrame potrai ottenere subito un video standard da poter condividere, mentre l'auto-framing lascia che la videocamera ti segua.

Un altro punto chiave di questo accessorio è che non avrai bisogno di un gimbal: la stabilizzazione FlowState della X5 e l'Horizon Lock 360° offrono filmati fluidi anche nei momenti più concitati. Ricordiamo che le offerte sono valide per un periodo limitato e i prezzi potrebbero subire variazioni. Inoltre, i codici sono particolarmente richiesti e tendono a non essere più disponibili dopo poco tempo, quindi ti suggeriamo di approfittarne.