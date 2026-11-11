Il caricatore OIVO per DualSense è in sconto su Amazon: ideale per giocare a GTA 6 senza interruzioni

Su Amazon è attualmente disponibile il caricatore OIVO per DualSense, in questo caso nella versione doppia, a 17,14 € rispetto al prezzo mediano di 18,04 €. Si tratta quindi di un piccolo sconto che ti permetterà però di avere i tuoi DualSense sempre carichi. Se sei interessato, puoi acquistarlo tramite questo link o attraverso il box qui sotto. Il prodotto è venduto da un fornitore terzo e spedito da Amazon e lo riceverai entro pochi giorni. Inoltre, è possibile restituirlo entro 14 giorni se non sei soddisfatto. Vediamo ulteriori dettagli affinché tu possa valutarne l'acquisto.
Un accessorio versatile e utile
Questo caricatore ti permetterà di caricare due controller PS5 contemporaneamente ed è alimentato direttamente dalla console PS5 attraverso due cavi inclusi. Grazie agli indicatori LED potrai sapere esattamente quando il controller sarà carico. Le icone cambieranno da rosso a blu: quest'ultimo colore indica lo stato di carica completa.
Si tratta comunque di un prodotto decisamente semplice da usare, dato che basterà collegarlo alla console e posizionare il controller. Se sei alla ricerca di un prodotto poco ingombrante, perfetto per giocare senza alcuna interruzione, questa opzione è perfetta per te. Se vuoi scoprire altre offerte interessanti, puoi trovarle anche sui nostri canali Telegram.