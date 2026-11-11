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Avengers Endgame: Encore in arrivo su Disney+: data di uscita ufficiale della versione estesa

Marvel Studios annuncia il debutto in streaming per venerdì 13 novembre: color grading rinnovato, un finale modificato per Steve Rogers e sequenze inedite collegate direttamente ad Avengers: Doomsday.

NOTIZIA di Marie Armondi   —   11/11/2026
Chris Evans nei panni di Captain America / Steve Rogers

Dopo il passaggio nelle sale cinematografiche avvenuto lo scorso settembre, la nuova edizione estesa e riveduta del kolossal corale dei Marvel Studios è pronta a fare il proprio debutto sul piccolo schermo. È stato ufficialmente confermato che Avengers Endgame: Encore approderà nel catalogo di Disney+ questo venerdì, 13 novembre.

Sebbene l'arrivo sulla piattaforma proprietaria fosse ampiamente prevedibile, la casa di produzione ha scelto di posticipare l'annuncio ufficiale fino all'ultimo momento. I dettagli specifici sulle sequenze aggiunte erano stati custoditi con il massimo riserbo fino alla riedizione cinematografica di settembre, momento in cui i filmati inediti sono rapidamente trapelati online.

Nuove sequenze e color grading: come cambia il finale originale

Se la versione originale del 2019 è disponibile da anni all'interno della libreria di Disney+, l'edizione Encore si presenta con modifiche tecniche e contenutistiche rilevanti: oltre a un color grading rinnovato, il montaggio include una serie di scene supplementari girate appositamente durante la produzione del futuro Avengers: Doomsday.

La modifica più eclatante interessa la conclusione della pellicola. Il commovente ballo finale tra Steve Rogers e Peggy Carter, che nella versione originale regalava ai due personaggi un meritato e indisturbato lieto fine, in Encore viene bruscamente interrotto dall'arrivo improvviso di Loki, apparso con la divisa e l'equipaggiamento da agente della TVA (Time Variance Authority).

I titoli di coda e il Dottor Destino: il ponte verso Avengers: Doomsday

Le novità proseguono lungo i titoli di coda, arricchiti da scene inedite concepite per definire la continuity del franchise:

  • Un frammento realizzato in stile found footage che ritrae Bruce Banner, ambientato cronologicamente dopo gli eventi della sua apparizione in Spider-Man: Brand New Day.
  • Una sequenza collocata all'interno del quartier generale della TVA, che vede la partecipazione di numerosi comprimari provenienti direttamente dalla serie televisiva Loki.
Spider-Man: Brand New Day avrà un'edizione "extra" con scene inedite come Avengers: Endgame Spider-Man: Brand New Day avrà un'edizione extra con scene inedite come Avengers: Endgame

Il dettaglio più carico di significato si colloca però proprio sui secondi finali della pellicola: lo storico rumore metallico di martellate, introdotto per la prima volta come tributo a Tony Stark intento a forgiare la prima corazza di Iron Man, viene ora contestualizzato visivamente, rivelando il Doctor Doom nell'atto di forgiare la propria iconica maschera. Un chiaro richiamo visivo e sonoro che anticipa le connessioni e i punti di contatto tra le due figure cinematografiche, entrambe interpretate da Robert Downey Jr.

L'inserimento di questi segmenti serve a tracciare una rotta chiara verso il prossimo tassello del Marvel Cinematic Universe: posizionare a tutti gli effetti Avengers: Doomsday come il seguito diretto degli eventi di Endgame, sancendo al contempo l'inizio della fase conclusiva per la discussa Multiverse Saga.

Segnaliamo infine che un cartellone di Avengers: Doomsday potrebbe aver svelato i nuovi poteri di Thor.

#Cinema #Disney
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