Avengers Endgame: Encore in arrivo su Disney+: data di uscita ufficiale della versione estesa

Dopo il passaggio nelle sale cinematografiche avvenuto lo scorso settembre, la nuova edizione estesa e riveduta del kolossal corale dei Marvel Studios è pronta a fare il proprio debutto sul piccolo schermo. È stato ufficialmente confermato che Avengers Endgame: Encore approderà nel catalogo di Disney+ questo venerdì, 13 novembre.
Sebbene l'arrivo sulla piattaforma proprietaria fosse ampiamente prevedibile, la casa di produzione ha scelto di posticipare l'annuncio ufficiale fino all'ultimo momento. I dettagli specifici sulle sequenze aggiunte erano stati custoditi con il massimo riserbo fino alla riedizione cinematografica di settembre, momento in cui i filmati inediti sono rapidamente trapelati online.
Nuove sequenze e color grading: come cambia il finale originale
Se la versione originale del 2019 è disponibile da anni all'interno della libreria di Disney+, l'edizione Encore si presenta con modifiche tecniche e contenutistiche rilevanti: oltre a un color grading rinnovato, il montaggio include una serie di scene supplementari girate appositamente durante la produzione del futuro Avengers: Doomsday.
La modifica più eclatante interessa la conclusione della pellicola. Il commovente ballo finale tra Steve Rogers e Peggy Carter, che nella versione originale regalava ai due personaggi un meritato e indisturbato lieto fine, in Encore viene bruscamente interrotto dall'arrivo improvviso di Loki, apparso con la divisa e l'equipaggiamento da agente della TVA (Time Variance Authority).
I titoli di coda e il Dottor Destino: il ponte verso Avengers: Doomsday
Le novità proseguono lungo i titoli di coda, arricchiti da scene inedite concepite per definire la continuity del franchise:
- Un frammento realizzato in stile found footage che ritrae Bruce Banner, ambientato cronologicamente dopo gli eventi della sua apparizione in Spider-Man: Brand New Day.
- Una sequenza collocata all'interno del quartier generale della TVA, che vede la partecipazione di numerosi comprimari provenienti direttamente dalla serie televisiva Loki.
Il dettaglio più carico di significato si colloca però proprio sui secondi finali della pellicola: lo storico rumore metallico di martellate, introdotto per la prima volta come tributo a Tony Stark intento a forgiare la prima corazza di Iron Man, viene ora contestualizzato visivamente, rivelando il Doctor Doom nell'atto di forgiare la propria iconica maschera. Un chiaro richiamo visivo e sonoro che anticipa le connessioni e i punti di contatto tra le due figure cinematografiche, entrambe interpretate da Robert Downey Jr.
L'inserimento di questi segmenti serve a tracciare una rotta chiara verso il prossimo tassello del Marvel Cinematic Universe: posizionare a tutti gli effetti Avengers: Doomsday come il seguito diretto degli eventi di Endgame, sancendo al contempo l'inizio della fase conclusiva per la discussa Multiverse Saga.
Segnaliamo infine che un cartellone di Avengers: Doomsday potrebbe aver svelato i nuovi poteri di Thor.