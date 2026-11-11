Avengers Endgame: Encore in arrivo su Disney+: data di uscita ufficiale della versione estesa

Dopo il passaggio nelle sale cinematografiche avvenuto lo scorso settembre, la nuova edizione estesa e riveduta del kolossal corale dei Marvel Studios è pronta a fare il proprio debutto sul piccolo schermo. È stato ufficialmente confermato che Avengers Endgame: Encore approderà nel catalogo di Disney+ questo venerdì, 13 novembre.

Sebbene l'arrivo sulla piattaforma proprietaria fosse ampiamente prevedibile, la casa di produzione ha scelto di posticipare l'annuncio ufficiale fino all'ultimo momento. I dettagli specifici sulle sequenze aggiunte erano stati custoditi con il massimo riserbo fino alla riedizione cinematografica di settembre, momento in cui i filmati inediti sono rapidamente trapelati online.