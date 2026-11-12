Alla conquista del castello fluttuante: Etrian Odyssey II HD per PC Steam cala del 96% su Instant Gaming

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Dodici classi, mappe disegnate e sfide a turni: il restauro Atlus su Steam

La storia vi porta nel Granducato di High Lagaard, un regno settentrionale dominato dalla presenza di un misterioso castello fluttuante sospeso sopra la cima dell'Albero di Yggdrasil. Il sovrano locale ha promesso ricchezze e onori a qualsiasi gilda di avventurieri riesca a scalare il labirinto verticale e a raggiungere la fortezza celeste per svelare il segreto del Graal dei Re. Al comando di un gruppo di esploratori creato su misura, dovrete affrontare piani sempre più ostili tra foreste primordiali, distese ghiacciate e rovine antiche, sventando al contempo le trame politiche che minacciano la stabilità del ducato.

Rispetto al capostipite, questo secondo capitolo amplia le opzioni tattiche portando a dodici le classi selezionabili, affiancando ai ruoli storici come il Protettore, il Medico e l'Alchimista nuove figure quali il Pistolero, il Mago Guerriero e la Bestia. Ogni combattimento a turni richiede una pianificazione attenta delle sinergie di squadra, sfruttando gli alberi delle abilità e le potenti tecniche Force che si caricano durante gli scontri. La navigazione nei labirinti a griglia rimane ancorata alla cartografia manuale: tramite il mouse o i controlli rapidi dovrete tracciare pareti, segnare passaggi nascosti e annotare la posizione delle risorse, tenendo sempre d'occhio gli spostamenti in tempo reale dei temibili F.O.E. che pattugliano i corridoi.

L'edizione rimasterizzata in alta definizione aggiorna la veste grafica con fondali ridisegnati, nuove illustrazioni per i ritratti dei personaggi e la colonna sonora di Yuzo Koshiro riarrangiata, pur lasciando la libertà di selezionare le tracce originali. Il pacchetto integra inoltre tre livelli di difficoltà scalabili e slot di salvataggio multipli per adattare il ritmo dell'esplorazione alle proprie abitudini. Attivando la chiave su Steam, il gioco si associa al vostro account per sistemi operativi Windows, garantendo il supporto ai salvataggi su cloud, agli obiettivi della libreria Valve e a un sistema di controllo ottimizzato sia per mouse e tastiera sia per gamepad.