Humble Bundle avrebbe rinnovato il sito con l'IA, ma il redesign ha introdotto gravi problemi di sicurezza

Il nuovo restyling di Humble Bundle sta suscitando numerose critiche da parte degli utenti, non soltanto per le modifiche all'interfaccia e la rimozione di alcune funzionalità storiche, ma soprattutto per una serie di problemi che riguardano la sicurezza degli account. Il negozio digitale, noto per i suoi bundle di videogiochi e per le iniziative a sostegno di organizzazioni benefiche, ha infatti introdotto un'interfaccia completamente rinnovata che, secondo quanto riportato da diversi utenti, avrebbe eliminato alcune importanti protezioni senza prevedere alternative adeguate.
Fare tutto di corsa
L'aggiornamento, fatto probabilmente tramite vibe coding, ovvero lo sviluppo di software attraverso strumenti di intelligenza artificiale generativa, sembra aver trascurato diversi aspetti fondamentali della gestione degli account.
Il problema più evidente riguarda l'autenticazione a due fattori, la cui opzione sarebbe stata completamente rimossa dalle impostazioni di sicurezza. La modifica sembra interessare tutti gli utenti e impedisce quindi di attivare o gestire questa protezione aggiuntiva durante l'accesso.
Le criticità non si limiterebbero però a questa funzionalità, che già di per sé è davvero grave. Secondo le verifiche effettuate da Kotaku, il nuovo sito consentirebbe di modificare la password senza dover inserire quella precedente o superare un ulteriore controllo di autenticazione. Anche la procedura per cambiare indirizzo email presenterebbe una vulnerabilità: non viene inviata alcuna comunicazione di verifica al vecchio indirizzo, mentre le informazioni relative alla modifica vengono trasmesse esclusivamente al nuovo account indicato. Un disastro su tutta la linea.
Si tratta di un problema potenzialmente serio, perché potrebbe rendere più semplice sottrarre il controllo di un profilo senza il consenso del legittimo proprietario. Considerando che Humble Bundle permette anche di conservare informazioni relative ai metodi di pagamento, la situazione ha sollevato preoccupazioni sulla sicurezza dei dati finanziari associati agli account. Per questo motivo, almeno fino alla risoluzione dei problemi, viene consigliato agli utenti di rimuovere le informazioni di pagamento salvate sul sito, così da ridurre i possibili rischi in caso di accessi non autorizzati.
Le critiche riguardano anche diverse funzionalità che sembrano essere state eliminate o rese meno accessibili. Tra queste figura la distinzione tra giochi e codici già riscattati e quelli ancora disponibili, una possibilità particolarmente utile per chi possiede librerie molto ampie. È inoltre scomparsa l'opzione per mantenere attiva la sessione, costringendo gli utenti a effettuare nuovamente l'accesso ogni volta che vogliono consultare la propria libreria. Alcuni utenti hanno anche segnalato errori che impediscono di acquistare nuovi bundle.
Aggiornamento del 12/11 delle ore 11:36 - Modificato il testo per riflettere il fatto che manca la conferma dell'uso dell'IA.