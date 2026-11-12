Humble Bundle avrebbe rinnovato il sito con l'IA, ma il redesign ha introdotto gravi problemi di sicurezza

Il nuovo restyling di Humble Bundle sta suscitando numerose critiche da parte degli utenti, non soltanto per le modifiche all'interfaccia e la rimozione di alcune funzionalità storiche, ma soprattutto per una serie di problemi che riguardano la sicurezza degli account. Il negozio digitale, noto per i suoi bundle di videogiochi e per le iniziative a sostegno di organizzazioni benefiche, ha infatti introdotto un'interfaccia completamente rinnovata che, secondo quanto riportato da diversi utenti, avrebbe eliminato alcune importanti protezioni senza prevedere alternative adeguate.