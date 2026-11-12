Terminator 2D No Fate per PS5 è al minimo storico: stile arcade e grafiche completamente nuove

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Un arcade in pixel art
In questo gioco potrai immergerti in una classica esperienza da sala giochi, con uno stile rigorosamente arcade e in pixel art. Musiche e grafiche sono completamente nuove: potrai ripercorrere momenti iconici e aprire nuove strade nei panni di Sarah, John e del T-800. La storia, a tal proposito, presenta un mix di scene classiche di Terminator 2, con tanto di musiche leggendarie. Se è uno dei tuoi film preferiti, allora amerai questo gioco, in quanto è fedele al film originale anche in modo creativo.
A contribuire è la grande varietà di stili di gameplay diversi, sebbene i vari tipi siano piuttosto basilari. Puoi saperne di più leggendo la nostra recensione di Terminator 2D: No Fate. Se vuoi scoprire altre offerte interessanti, puoi trovarle anche sui nostri canali Telegram.