Return to Monkey Island è tornato su Instant Gaming: salpate subito al prezzo di un caffè!

Se avete voglia di tornare tra i caraibi più irriverenti della storia dei videogiochi, su Instant Gaming potete recuperare Return to Monkey Island per PC e Mac (Steam) a una cifra quasi simbolica . Il prezzo di listino ufficiale ammonta a 25 euro, ma lo store applica un taglio a catalogo del 96%, mostrando una base netta di 1,09 euro. Calcolando l'IVA al 22%, la somma richiesta per l'acquisto sale a 1,33 euro, importo che fissa lo sconto effettivo al 95% e vi permette di risparmiare 23,67 euro rispetto alla tariffa standard. Per riscattare la chiave digitale e aggiungerla alla vostra libreria, potete utilizzare il box dedicato o il link qui .

Il ritorno di Ron Gilbert e Guybrush Threepwood: l'avventura grafica su Steam

Scritto e diretto dai creatori originali Ron Gilbert e Dave Grossman, il titolo riprende le fila della narrazione esattamente dal discusso finale di Monkey Island 2: LeChuck's Revenge. La storia si apre con un Guybrush Threepwood ormai adulto e padre che racconta al figlio Boybrush la sua ultima grande impresa alla ricerca del vero, elusivo segreto di Monkey Island. Il viaggio riporta il protagonista su una Mêlée Island profondamente cambiata, ora governata da una nuova generazione di pirati ambiziosi, mentre lo storico rivale LeChuck prepara una spedizione rivaleggiando per lo stesso obiettivo. Nel corso dell'avventura ritroverete vecchie conoscenze come Elaine Marley, Stan e Carla, affiancate da una galleria di nuovi comprimari dal carattere sopra le righe.

Sul piano del gameplay, la classica struttura punta e clicca viene svecchiata da un'interfaccia snella e immediata, pensata per eliminare le macchinosità tipiche degli anni Novanta. I comandi contestuali dinamici, gli spostamenti rapidi tra gli scenari e un pratico libro degli indizi integrato permettono di godersi l'esplorazione senza rimanere bloccati troppo a lungo, lasciando comunque ai veterani la possibilità di selezionare la modalità difficile per affrontare rompicapo più articolati. L'identità visiva porta la firma di Rex Crowle, che adotta uno stile illustrativo angolare e ricco di colori, accompagnato dalla colonna sonora adattiva composta dal trio storico formato da Michael Land, Peter McConnell e Clint Bajakian.

La chiave digitale acquistata su Instant Gaming sblocca il gioco completo per giocatore singolo direttamente su Steam, includendo il doppiaggio originale in inglese con sottotitoli completi in italiano, i salvataggi su cloud, il tracciamento degli achievement e la piena compatibilità sia con mouse e tastiera sia con controller.