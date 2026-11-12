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Il roguelike italiano Splatchinko è disponibile su Steam

È disponibile su Steam Splatchinko, un roguelike incrementale realizzato da un singolo sviluppatore nell'arco di due anni.

NOTIZIA di Simone Tagliaferri   —   12/11/2026
Una creatura di Splatchinko

Splatchinko, di cui avete potuto giocare la demo (ancora disponibile) è ufficialmente disponibile su Steam. Il progetto, realizzato da un singolo sviluppatore nell'arco di circa due anni, propone una combinazione insolita di meccaniche roguelike, progressione incrementale e fisica ispirata al pachinko, mettendo i giocatori alla guida di una creatura aliena intenzionata a distruggere interi pianeti per ritrovare la propria amata.

Un gioco spaziale

L'annuncio del lancio è stato accompagnato da un messaggio ironico dell'autore, che ha scherzato sul possibile impatto dell'uscita del gioco sull'universo: "Ho passato gli ultimi due anni a far esplodere galassie attraverso il codice e temo che, ora che il gioco è uscito, potrei aver rotto qualcosa nell'universo". Lo sviluppatore ha invitato scherzosamente chi dovesse avvistare asteroidi insoliti a riavviare il sistema, citando anche l'asteroide 1998 KY26. Ha inoltre ringraziato tutti coloro che hanno provato la demo, aggiunto il gioco alla lista dei desideri e sostenuto il suo percorso da sviluppatore indipendente.

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La storia di Splatchinko è volutamente sopra le righe. Il protagonista è una creatura che, dopo aver divorato mondi interi fin dall'alba della memoria cosmica, ha finalmente scoperto l'amore e abbandonato la propria natura distruttiva. La tranquillità, però, dura poco: una misteriosa entità rapisce la sua compagna, costringendolo a intraprendere un viaggio attraverso pianeti ostili, civiltà bizzarre e realtà in procinto di collassare. Per ritrovarla sarà necessario attraversare la galassia e, se necessario, distruggere tutto ciò che si trova lungo il percorso.

Splatchinko è il nuovo gioco dagli autori di Death Noodle Delivery Splatchinko è il nuovo gioco dagli autori di Death Noodle Delivery

Dal punto di vista del gameplay, il titolo propone combattimenti a turni nei quali gli attacchi vengono eseguiti lanciando enormi occhi alieni su campi di battaglia pieni di pioli, nemici e ostacoli. La struttura richiama il funzionamento del pachinko: gli occhi rimbalzano sul tabellone e colpiscono diversi bersagli, accumulando danni in base al numero di impatti e agli effetti attivi.

Se vi interessa, lo trovate su Steam a meno di 10€.

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