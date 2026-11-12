Il roguelike italiano Splatchinko è disponibile su Steam

Splatchinko , di cui avete potuto giocare la demo (ancora disponibile) è ufficialmente disponibile su Steam . Il progetto, realizzato da un singolo sviluppatore nell'arco di circa due anni, propone una combinazione insolita di meccaniche roguelike, progressione incrementale e fisica ispirata al pachinko, mettendo i giocatori alla guida di una creatura aliena intenzionata a distruggere interi pianeti per ritrovare la propria amata .

Un gioco spaziale

L'annuncio del lancio è stato accompagnato da un messaggio ironico dell'autore, che ha scherzato sul possibile impatto dell'uscita del gioco sull'universo: "Ho passato gli ultimi due anni a far esplodere galassie attraverso il codice e temo che, ora che il gioco è uscito, potrei aver rotto qualcosa nell'universo". Lo sviluppatore ha invitato scherzosamente chi dovesse avvistare asteroidi insoliti a riavviare il sistema, citando anche l'asteroide 1998 KY26. Ha inoltre ringraziato tutti coloro che hanno provato la demo, aggiunto il gioco alla lista dei desideri e sostenuto il suo percorso da sviluppatore indipendente.

La storia di Splatchinko è volutamente sopra le righe. Il protagonista è una creatura che, dopo aver divorato mondi interi fin dall'alba della memoria cosmica, ha finalmente scoperto l'amore e abbandonato la propria natura distruttiva. La tranquillità, però, dura poco: una misteriosa entità rapisce la sua compagna, costringendolo a intraprendere un viaggio attraverso pianeti ostili, civiltà bizzarre e realtà in procinto di collassare. Per ritrovarla sarà necessario attraversare la galassia e, se necessario, distruggere tutto ciò che si trova lungo il percorso.

Dal punto di vista del gameplay, il titolo propone combattimenti a turni nei quali gli attacchi vengono eseguiti lanciando enormi occhi alieni su campi di battaglia pieni di pioli, nemici e ostacoli. La struttura richiama il funzionamento del pachinko: gli occhi rimbalzano sul tabellone e colpiscono diversi bersagli, accumulando danni in base al numero di impatti e agli effetti attivi.

Se vi interessa, lo trovate su Steam a meno di 10€.