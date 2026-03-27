Disponibile la demo di Splatchinko, il nuovo gioco dagli autori di Death Noodle Delivery

Vi avevamo segnalato che presto sarebbe arrivata la demo di Splatchinko, il nuovo titolo di Stupidi Pixel, lo studio italiano cui dobbiamo Death Noodle Delivery. Bene, ora è arrivata davvero e potete scaricarla liberamente da Steam.
Come il titolo fa intuire, si tratta di una specie di pachinko roguelike in cui si lanciano occhi dai differenti effetti per accumulare punti e danneggiare i pianeti nemici e i nemici stessi, che rispondono al fuoco come possono.
Dettagli della demo
Oltre alla fase di lancio degli occhi, va considerata accuratamente anche quella di acquisizione di nuovi occhi, che garantiscono moltiplicatori sempre più grossi, in grado di interagire tra loro in diversi modi.
Insomma, l'idea di fondo sembra essere quella di Balatro, ma con un piglio decisamente originale e un gameplay complessivamente molto diverso.
La demo, scaricabile liberamente da Steam, consente di provare la prima parte del gioco, nonché di rigiocarla più volte per testare i diversi moltiplicatori e i loro effetti. Se vi interessa, ecco i requisiti di sistema ufficiali consigliati per giocare:
Minimi:
- Sistema operativo: Windows 7/10 (64 bit)
- Processore: AMD / Intel CPU (AMD FX-4300 o Intel i3-4130 o successivi)
- Memoria: 8 GB di RAM
- Scheda video: AMD / NVIDIA dedicata
- DirectX: Versione 11
- Memoria: 500 MB di spazio disponibile
- Scheda audio: Scheda audio integrata o dedicata compatibile DirectX 9
Consigliati:
- Sistema operativo: Windows 7/10 (64 bit)
- Processore: AMD / Intel CPU (AMD FX-4300 o Intel i3-4130 o successivi)
- Scheda video: AMD / NVIDIA dedicata
- DirectX: Versione 12
- Memoria: 500 MB di spazio disponibile
- Scheda audio: Scheda audio integrata o dedicata compatibile DirectX 9