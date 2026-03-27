Disponibile la demo di Splatchinko, il nuovo gioco dagli autori di Death Noodle Delivery

Vi avevamo segnalato che presto sarebbe arrivata la demo di Splatchinko, il nuovo titolo di Stupidi Pixel, lo studio italiano cui dobbiamo Death Noodle Delivery. Bene, ora è arrivata davvero e potete scaricarla liberamente da Steam.

Come il titolo fa intuire, si tratta di una specie di pachinko roguelike in cui si lanciano occhi dai differenti effetti per accumulare punti e danneggiare i pianeti nemici e i nemici stessi, che rispondono al fuoco come possono.