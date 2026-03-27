Gli auricolari Huawei FreeClip con design open-ear sono al minimo storico su Amazon

Se cerchi nuovi auricolari con design open-ear, i FreeClip di Huawei sono su Amazon a 114,23 € invece di 199 €, permettendoti di risparmiare circa 84,77 €. Si tratta del prezzo minimo storico, per quanto riguarda questa piattaforma. Se sei interessato, puoi acquistarli tramite questo link o attraverso il box qui sotto. Il prodotto è venduto e spedito da Amazon e potrai riceverlo entro pochi giorni. Inoltre, potrai restituirlo entro 14 giorni se non sei soddisfatto. Vediamo ulteriori dettagli affinché tu possa valutarne l'acquisto.

Design innovativo

In questo caso ti proponiamo la variante nella colorazione viola. Specifichiamo che non si tratta dell'ultimo modello, ovvero Huawei FreeClip 2, quindi si tratta di una versione precedente. Ad ogni modo, il punto focale di questi auricolari è il design open-ear minimalista ed ergonomico. Ogni auricolare pesa 5,6 g e presenta canali audio sinistro-destro autoadattivi, quindi puoi usarli entrambi su entrambe le orecchie. Il TPU riduce macchie e sbavature e potrai ascoltare musica o effettuare telefonate continuando a restare consapevole dell'ambiente circostante.

Compatibilità dei Huawei FreeClip

Troviamo inoltre la cancellazione del rumore IA per le chiamate e una batteria che offre un'autonomia fino a 8 ore con una sola carica (fino a 36 ore con la custodia di ricarica). Il design sferico potrebbe non convincere tutti gli utenti, quindi ti suggeriamo di provare questo prodotto ed eventualmente restituirlo, se non sei soddisfatto. Inoltre, non è paragonabile ai classici auricolari in-ear, ma nel complesso è molto apprezzato.