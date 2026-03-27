War of the Visions: Final Fantasy Brave Exvius chiude definitivamente, annuncia Square Enix

Square Enix ha annunciato che War of the Visions: Final Fantasy Brave Exvius chiuderà i battenti in maniera definitiva con la disattivazione della piattaforma anche in Giappone, comunicando la data di conclusione del servizio: i server verranno spenti il 28 maggio, ponendo fine a un percorso durato quasi sette anni.
È un periodo difficile per i live service mobile e stiamo assistendo in particolare a un certo declino dei gacha, che su queste piattaforme hanno prosperato per anni e su cui molti editori giapponesi hanno continuato a investire, con risultati molto alterni.
Sebbene non abbia mai particolarmente brillato, si può dire che War of the Visions: Final Fantasy Brave Exvius abbia avuto un percorso di moderato successo, perché non è da tutti poter vantare un carriera di oltre sei anni in questo settore.
Una storia relativamente lunga per un gioco del genere
Lanciato a novembre del 2019 in patria, War of the Visions: Final Fantasy Brave Exvius è arrivato poco dopo anche in occidente ed è riuscito a mantenersi attivo contando su uno zoccolo duro di appassionati, venendo poi chiuso in versione internazionale lo scorso maggio.
Era rimasto però attivo in versione giapponese, considerando che in patria poteva puntare ancora su una buona fetta di pubblico, ma evidentemente il calo è stato generalizzato e ha portato alla chiusura totale che avverrà il prossimo maggio, un anno dopo la versione occidentale.
Il gioco in questione è un'evoluzione di Final Fantasy: Brave Exvius ed è uno strategico che richiama alcune caratteristiche di Final Fantasy Tactics ma con l'aggiunta di elementi gacha, che di fatto tendono a complicare alquanto la struttura con diverse caratteristiche un po' macchinose, poste su una base tutto sommato ben costruita.