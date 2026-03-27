War of the Visions: Final Fantasy Brave Exvius chiude definitivamente, annuncia Square Enix

Square Enix ha annunciato che War of the Visions: Final Fantasy Brave Exvius chiuderà i battenti in maniera definitiva con la disattivazione della piattaforma anche in Giappone, comunicando la data di conclusione del servizio: i server verranno spenti il 28 maggio, ponendo fine a un percorso durato quasi sette anni.

È un periodo difficile per i live service mobile e stiamo assistendo in particolare a un certo declino dei gacha, che su queste piattaforme hanno prosperato per anni e su cui molti editori giapponesi hanno continuato a investire, con risultati molto alterni.

Sebbene non abbia mai particolarmente brillato, si può dire che War of the Visions: Final Fantasy Brave Exvius abbia avuto un percorso di moderato successo, perché non è da tutti poter vantare un carriera di oltre sei anni in questo settore.