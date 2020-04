War of the Visions: Final Fantasy Brave Exvius, la recensione

Visto il grande nome che si porta appresso, è con notevole curiosità che ci siamo approcciati a questa recensione di War of the Visions: Final Fantasy Brave Exvius, la cui valutazione è difficoltosa, come risultato di un difficile misto tra alcune scelte buone e altre ben meno positive del team Gumi e del publisher. Square Enix ha avuto sempre un rapporto un po' difficile con il mercato mobile, passando praticamente da un estremo all'altro anche come concezione stessa del segmento di mercato, cosa che ha influenzato la scelta e il trattamento dei prodotti da dedicarvi. Siamo passati improvvisamente dalla pubblicazione di giochi tratti di peso dal panorama console (i vecchi classici o Final Fantasy Tactics, per l'appunto), trasportati su piattaforme mobile e proposti a prezzi completamente fuori logica rispetto agli standard di questo settore, a un abbraccio un po' troppo entusiasta dei meccanismi più parossistici del free-to-play con microtransazioni, senza mai riuscire a trovare un vero e proprio equilibrio fra le due visioni all'opposto. A dire il vero, Brave Exvius era riuscito a piazzarsi in un giusto mezzo tra il gacha, il grind inteso come elemento portante e una certa sostenibilità di tutto il meccanismo, ed è dunque un peccato notare come War of the Visions: Final Fantasy Brave Exvius sembri, almeno per il momento, un passo indietro da questo punto di vista.





Il gioco è un RPG strategico mobile a turni sullo stile classico nipponico, che rientra nella tradizione del filone Final Fantasy Tactics, riprendendone anche lo stile, come narrazione e tono, in maniera più fedele rispetto a quanto fatto dall'ottima sotto-serie Advance, ma con delle evidenti variazioni in termini di gameplay derivate dall'impostazione tutta improntata sulla raccolta ed evoluzione dei personaggi. Anche la tematica principale della storia, ovvero la rivalità che emerge e spezza un rapporto fraterno, è un po' un ritorno al vecchio Tactics ed è un legame apprezzabile in questo nuovo contesto. Gli eventi raccontano del piccolo regno di Leonis, riuscito a rimanere libero grazie alla potenza dei suoi combattenti e soprattutto all'utilizzo di una tecnica magica derivata da un misterioso anello, che consente di evocare le "Visions", ovvero dei combattenti alleati che donano un'enorme forza all'esercito. La rivalità fra i due principi fratelli fa però scatenare una guerra interna che rischia di scombinare l'intero equilibrio del continente.





Questa è la base narrativa su cui si innesta il gioco, ma da classico RPG mobile, War of the Visions spazia su diversi frangenti grazie alle avventure secondarie offerte dai banner periodici e alle varie modalità di gioco. Anche in questo caso, la schermata iniziale è piena di icone e varie attività da portare a termine, tutte rivolte soprattutto alla continua progressione dei personaggi che possono impiegare anche molto tempo (si parla anche di mesi) per arrivare ai livelli massimi. Per chi ha la fobia dei menù super-intricati, questo gioco può fare veramente paura: ci sono più di venti menù presenti solo all'interno della schermata iniziale, senza considerare tutti i sotto-menù che ognuno di questi nasconde al suo interno.