Final Fantasy Brave Exvius chiude: ecco quando il gioco sarà offline e i vostri account cancellati

Il messaggio di Square Enix per Final Fantasy Brave Exvius

La comunicazione ufficiale di Square Enix recita come segue: "Grazie per aver giocato a Final Fantasy Brave Exvius. Siamo spiacenti di annunciare che abbiamo preso la difficile decisione di interrompere il servizio dell'app Final Fantasy Brave Exvius a partire dal 31 ottobre. Da parte del team di sviluppo di Final Fantasy Brave Exvius, ci scusiamo per la difficile decisione, ma siamo sinceramente grati per il supporto che abbiamo ricevuto dai nostri giocatori."

"Da quando Final Fantasy Brave Exvius è stato pubblicato il 30 giugno 2016, ci siamo impegnati per offrire ogni giorno ai nostri giocatori un'esperienza di gioco incredibile e divertente, che potesse superare quella del giorno precedente. Tuttavia, siamo giunti alla conclusione che sarebbe stato difficile continuare a mantenere l'esperienza dell'app e che quindi avremmo terminato il servizio dell'app."

I Lapis non saranno più in vendita da oggi ma quelli già in nostro possesso saranno disponibili fino alla fine dell'attività del videogioco. Gli eventi in-game continueranno fino a fine ottobre. Dopo la chiusura del gioco, tutti gli account saranno cancellati.

Parlando sempre della saga, Final Fantasy 7 Remake Parte 3 sarà "uno dei giochi più amati e popolari di sempre" per Naoki Hamaguchi.