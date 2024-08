I Trofei di Astro Bot sono trapelati in rete, faranno la gioia dei collezionisti

Manca poco più di una settimana al debutto di Astro Bot su PS5 e come al solito la lista completa dei Trofei ottenibili nel gioco è trapelata in rete, svelando in anticipo le imprese che i giocatori dovranno compiere per ottenerli tutti e mettere le mani sull'ambito Platino.

Tanti omaggi alle icone PlayStation anche nei Trofei

Inoltre, buona parte dei Trofei di Astro Bot pare legata ai numerosi camei delle icone PlayStation e dei videogiochi in generale all'interno del gioco sotto forma di Bot. Ad esempio, ci verrà richiesto di trovare e sconfiggere otto corvi in Bot of War, un livello chiaramente ispirato a God of War, mentre per ottenere "Giravolta un'altra volta" dovremo scendere in pista con un "iconico marsupiale".

Se non avete paura di rovinarvi alcuna sorpresa e volete conoscere in anticipo i Trofei di Astro Bot, trovate la lista completa in italiano su Exophase, a questo indirizzo. Parliamo di un totale di 44 trofei, di 2 d'oro, 17 d'argento e 24 di bronzo.

Prima di lasciarvi, vi ricordiamo che Astro Bot sarà disponibile nei negozi in esclusiva per PS5 a partire da venerdì 6 settembre. Di recente Team Asobi ha parlato di una possibile conversione per PlayStation VR2 e PC.