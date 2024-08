I giochi trasposti su Nintendo Switch con la grafica migliore di sempre, secondo Digital Foundry

Nintendo Switch è una console con oramai molti anni sulle spalle e, rispetto alle dirette concorrenti ora sul mercato, non è certamente la piattaforma più potente a livello tecnico. Questo però non significa che non si possano fare dei piccoli miracoli grafici con la console della casa di Kyoto, soprattutto quando si parla di videogiochi di terze parti trasportati sulla console ibrida.

I videogiochi port di Nintendo Switch con la grafica migliore

Vediamo in modo semplificato i giochi che vengono citati da Digital Foundry:

The Witcher 3 Wild Hunt

Nier Automata

Ace Combat 7

Dragon Quest 11

Hellblade: Senua's Sacrifice

No Man's Sky

DOOM (1, 2 e 3)

Doom (2016)

Doom Eternal

Crysis (1, 2 e 3)

Yooka-Laylee

Team Sonic Racing

Virtua Racing

Ori and The Will of the Wisps

Alien Isolation

Metro Redux

Dying Light

Burnout Paradise

Grid Autosport

Portal

Portal 2

Sniper Elite 3

Sniper Elite 4

Zombie Army

Ovviamente ogni gioco è stato inserito nella lista per motivi differenti e per una spiegazione completa e dettagliata consigliamo di guardare il video qui sopra di Digital Foundry. In generale, i tecnici di DF parlano di come facendo alcuni sacrifici, come ad esempio i 30 FPS in Nier Automata, i team possano ottenere ottimi risultati grafici.

Viene citato poi ad esempio il fatto che Hellblade: Senua's Sacrifice utilizza filmati prerenderizzati, invece di sequenze gestite dal motore in-game, così da mantenere la qualità grafica di tali sezioni. Anche l'uso di tecnologie come l'FSR 2 aiuta su Nintendo Switch. In breve, team di talento possono sfruttare la piattaforma in modo completo e con ottimi risultati.

Diteci, quali sono i giochi trasportati da altre piattaforme che hanno la grafica migliore su Nintendo Switch secondo voi?