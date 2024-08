I giochi gratis dell'Epic Games Store del 29 agosto sono disponibili, link al download

Potrete riscattarli entro una settimana, ovvero da oggi fino alle 16:59 di giovedì 22 agosto . Una volta fatto, verranno aggiunti alla libreria e saranno vostri per sempre, proprio come se li aveste acquistati.

Come ogni giovedì pomeriggio, Epic Games Store ha messo a disposizione dei nuovi giochi gratis per tutti gli utenti. Nello specifico i regali del 29 agosto sono Fallout Classic Collection e Wild Card Football .

Scopriamo i nuovi giochi gratis dell'Epic Games Store

Partiamo da Fallout Collection, una raccolta che include tre grandi classici della serie GDR, ovvero Fallout, Fallout 2 e Fallout Tactics: Brotherhood of Steel, pubblicati originariamente tra il 1997 e il 2001. Se avete giocato solo i giochi della serie del nuovo corso di Bethesda, vi aspetta un'esperienza molto differente da quella che conoscete (ma che vale sicuramente la pena di essere vissuta), dato che i primi due titoli erano caratterizzati da una visuale isometrica e combattimenti a turni. Brotherhood of Steel invece mette l'accento su combattimento tattico e strategia, con interazioni con gli NPC molto più limitate rispetto ai canoni della serie. Potrete riscattare Fallout Collection su Epic Games Store a questo indirizzo.

Un'invasione di campo extraterrestre in Wild Card Football

Passando a tutt'altro genere, Wild Card Football è un gioco di football arcade sopra le righe, dove due squadre di 7 giocatori si affrontano sul campo. Grazie al sistema Wild Card è possibile attivare dei power-up e usare delle abilità che rompono le regole standard di questo sport, come scudi e attacchi magici. Come se non bastasse, durante i match può capitare di tutto, da tornado che spazzano via i giocatori in campo a un'invasione di UFO. Potrete riscattare Wild Card Football su Epic Games Store a questo indirizzo.

