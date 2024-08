Epic Games Store annuncia il gioco gratis del 5 settembre ed è un gioco sportivo perfetto per PC

Epic Games Store ha annunciato qual è il gioco gratuito che tutti gli utenti potranno reclamare a partire dal 5 settembre. Parliamo di Football Manager 2024, il simulatore manageriale sportivo.

Come sempre, avrete una settimana di tempo per poter reclamare il videogioco e, una volta aggiunto alla vostra libreria, sarà vostro per sempre senza bisogno di pagare abbonamenti.