Disney Step è un nuovo gioco per iOS e Android basato su GPS: il trailer

Disney ha annunciato un nuovo gioco per mobile basato su GPS. Si tratta di Disney Step e pare essere un gioco non troppo lontano dallo stile di Pokémon GO.

Per il momento pare essere previsto solo per il mercato giapponese, visto che esiste solo il sito in versione nipponica e i social, così come il video di presentazione che vedete poco sotto, sono unicamente in giapponese. Inoltre, il trailer è disponibile da due giorni, quindi a questo punto abbiamo il sospetto che non sia prevista a breve una presentazione per la versione occidentale.