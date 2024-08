Astro Bot riceverà un DLC con contenuti gratuiti, il director svela la finestra di lancio

Stando a quanto ha riferito alla rivista giapponese Famitsu (in base alla traduzione di Genki), Team Asobi ha in programma di pubblicare un DLC entro la fine dell'anno , che includerà nuovi livelli e stage da speedrun , in maniera del tutto simile a quanto visto con Astro's PlayRoom.

Il primo di una serie di DLC gratuiti?

Dalle parole di Doucet non è chiaro se il DLC in arrivo entro la fine del 2024 è l'unico attualmente in programma o se sarà solo il primo di una serie. Del resto, forse è ancora prematuro parlarne nel dettaglio, con maggiori informazioni che probabilmente arriveranno solo dopo il lancio di Astro Bot, fissato al 6 settembre in esclusiva per PS5, con una versione PC non confermata in via ufficiale, ma che quantomeno è nei pensieri di Team Asobi.

Rimanendo in tema, giusto poche ore fa è apparsa in rete la lista completa di tutti i Trofei disponibili nella nuova avventura con protagonista il simpatico robottino e mascotte PlayStation, che a quanto pare terrà impegnati a lungo i giocatori che ambiscono al trofeo di Platino.