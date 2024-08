Hollow Knight Silksong si aggiorna su Steam per un "Beta testing", ma non cantate vittoria

Ovviamente gli appassionati hanno iniziato a esultare in rete per l'arrivo di novità, ma rapidamente si è scoperto che non c'è nulla per cui essere felici .

Sono giorni duri per i fan di Hollow Knight: Silksong . Non solo l'annuncio del doppio evento di Nintendo (Direct Partener + Indie World) aveva fatto sperare alcuni giocatori in qualche novità, ma di recente su Steam è apparso un aggiornamento "per Beta Testing " del videogioco.

L'aggiornamento di Hollow Knight Silksong su Steam

Un utente di Reddit ha scoperto tramite SteamDB che Hollow Knight: Silksong ha ricvevuto un aggiornamento sul negozio di Valve. Il videogioco è stato aggiornato due giorni fa (e per molti già questo è un evento) ma la lista dei cambiamenti parla di "Hollow Knight: Silksong per Beta Testing".

Precisiamo subito che è tutto vero. Solo che non si tratta di un aggiornamento eseguito da Team Cherry - ovvero gli autori del videogioco - ma da Valve stessa. Infatti, ci sono oltre 55.000 giochi che hanno ottenuto lo stesso identico aggiornamento. Si tratta in altre parole di una questione tecnica di Steam e non di qualcosa di legato al videogioco.

Quindi no, non è in arrivo una versione beta di Hollow Knight Silksong. L'attesa continua, il trucco da pagliacci è sempre pronto per essere indossato e attendiamo. Alcuni fan su Reddit commentano che prima del 2027 non vedremo il gioco e forse è il modo più sano per approcciare l'attesa.

Oppure potete credere alla data di uscita apparsa su Microsoft Store, che fissa l'uscita tra 8.000 anni.