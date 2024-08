Motorola presenta Edge 50 Neo, Edge 50, Moto G55 e Moto G35: tutti i dettagli dei nuovi modelli

Giornata odierna ricca di annunci per Motorola, che per l'occasione presenta 4 nuovi modelli di smartphone, con specifiche tecniche e caratteristiche di diverso tipo per venire incontro il più possibile alle esigenze di ogni tipologia di consumatore. Parliamo rispettivamente di Motorola Edge 50, Motorola Edge 50 Neo, Moto G55 e Moto G35: scopriamone insieme le principali caratteristiche, caso per caso.

Motorola Edge 50 Neo e Edge 50: finiture premium, design sottile e tanto altro Partiamo prima di tutto da Motorola Edge 50 Neo, dotato di un corpo estremamente sottile e leggero, con rifiniture premium e ben 4 colorazioni: il consumatore può infatti decidere rispettivamente tra Pantone Poinciana, Pantone Latte, Pantone Grisaille e Pantone Nautical Blue. Lo smartphone presenta un display pOLED da 6,36 pollici di diagonale e supporto ad HDR10+, con un aumento del 13% della risoluzione rispetto alla precedente generazione: in questo modo potrete godervi appieno tutti i vostri contenuti multimediali preferiti senza perdervi neanche il più piccolo dettaglio. Nulla da dire anche per la funzionalità di ricarica, soprattutto grazie all'implementazione della tecnologia TurboPower da 68 W di potenza che permette di ricaricarlo nel giro di pochi minuti, arrivando serenamente alla fine della giornata senza nessuna preoccupazione. Motorola Edge 50 Neo Per non parlare poi della funzionalità di ricarica wireless da 15 W, che risulta molto utile soprattutto in movimento. Il comparto fotocamere è senz'ombra di dubbio uno dei punti di forza alla base di questo nuovo smartphone: molto apprezzata in tal senso la presenza del teleobiettivo da 10 megapixel con zoom 3x, che permette di ottenere ritratti con qualità al pari di quella professionale. Il sistema è inoltre potenziato da moto AI, che permette di migliorare sensibilmente la qualità di foto e video. Passiamo poi a Motorola Edge 50, dotato di una fotocamera con sensore Sony LYTIA in grado di restituire foto di alta qualità. Anche in questo caso, il sensore è accompagnato da un teleobiettivo da 10 megapixel con zoom ottico 3x e un obiettivo grandangolare da 13 megapixel. Lo smartphone presenta un display pOLED da 6,7 pollici di diagonale, con risoluzione Super HD+ e supporto ad HDR10+, che assicura così il massimo del contrasto e della luminosità. Nulla da dire anche per il comparto sonoro, grazie alla presenza degli altoparlanti stereo Dolby Atmos.