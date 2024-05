Hollow Knight: Silksong, compare una data di uscita su Microsoft Store, ma è tra 8000 anni

La mancanza di informazioni sulla vera data di uscita di Hollow Knight: Silksong è ormai quasi leggendaria, diventata un vero e proprio meme, e una coincidenza come questa ha dell'incredibile, per come si incastra perfettamente con il sentimento comune alla comunità di videogiocatori.

Sebbene l'attesa per il nuovo gioco di Team Cherry sia stata lunga e forse si prospetti ancora sostanziosa, 7.974 anni è forse un po' troppo anche per i fan più pessimisti. A parte gli scherzi, si tratta ovviamente di un placeholder piazzato dal sito Microsoft, ma che risulta curiosamente ironico, vista la situazione.

C'è una data di uscita per Hollow Knight: Silksong sul Microsoft Store , finalmente: il problema è che è fissata tra quasi 8000 anni , a quanto pare: in base a quanto possiamo vedere nel link questa corrisponde infatti al 30 dicembre 9998.

Solo un placeholder, speriamo

Nonostante le tempistiche pachidermiche, è improbabile dunque che ci sia da aspettare quasi 8000 anni prima di poter giocare all'atteso metroidvania in questione, ma di fatto continuano a non esserci informazioni concrete sul gioco, né materiali nuovi.



Se la strategia può funzionare per non creare false aspettative ed eventuali delusioni per posticipi e modifiche al programma, è anche vero che, ogni tanto, qualche novità potrebbe pure arrivare da parte di Team Cherry, che si è invece trincerato nel silenzio più assoluto.

In ogni caso, il gioco è sicuramente ancora in sviluppo, come confermato dagli autori, e questo al momento è tutto quello che è dato sapere, oltre al fatto che, male che vada, dovrebbe arrivare entro il 30 dicembre 9998. Intanto, di recente è stato classificato in Corea e in Australia, forse a indicare qualche passo di avvicinamento.