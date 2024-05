World of Warcraft: Dragonflight, disponibile Cuore Oscuro, l'ultimo aggiornamento

Blizzard ha annunciato la disponibilità di Cuore Oscuro, l'ultimo aggiornamento di World of Warcraft: Dragonflight prima dell'inizio della Saga dell'Anima del Mondo con The War Within.

La mega patch, che porta il gioco alla versione 10.2.7, introduce nuove catene di missioni, i set di Armature Retaggio per Draenei e Troll, sei nuovi colori di capelli per i Kul Tirani, l'accesso a tutte le missioni di Dragonflight a prescindere dalla Fama per i personaggi di livello massimo, oltre all'evento World of Warcraft Remix: Mists of Pandaria che sarà lanciato il 16 maggio. Si tratta di un evento PvA che riporterà in vita l'espansione che gli fa da sottotitolo e farà parte dei festeggiamenti per il 20° anniversario di World of Warcraft, che proseguirà lungo il corso dell'intero anno.