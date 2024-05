Assassin's Creed Red verrà mostrato con video gameplay all'Ubisoft Forward di giugno, per un report

Secondo quanto riferito da Insider-Gaming, in base a non meglio specificate "fonti interne", Assassin's Creed Red, o Codename Red, dovrebbe essere mostrato per la prima volta, con un vero gameplay, durante l'Ubisoft Forward 2024 di giugno.

La questione è piuttosto credibile, considerando che il gioco è stato annunciato ormai da tempo e dovrebbe essere il prossimo capitolo di grosso calibro per la serie Ubisoft dopo Assassin's Creed: Mirage, e l'Ubisoft Forward è sicuramente il palcoscenico ideale per mostrare un titolo di questa portata per il publisher.

In base a quanto riferito dal giornalista Tom Henderson sul sito, Assassin's Creed Red verrà dunque mostrato in grande stile nel corso dell'evento fissato per il 10 giugno 2024, all'interno della cornice della Summer Game Fest, ma non solo.