Electronic Arts afferma che gli sviluppatori desiderano usare l'IA per accelerare lo sviluppo

"Come azienda, siamo stati profondamente legati all'IA fin dalla nostra nascita", ha spiegato Wilson. "È stato il vero centro di tutti i giochi che abbiamo creato, dove abbiamo provato a replicare l'intelligenza umana nel contesto di un'esperienza di gioco. Ma certamente, pensando allo tsunami dell'IA generativa che sta avvenendo oggi, che va fondendosi nell'intelligenza artificiale intesa in senso generale, ritengo che siamo solo all'inizio."

Wilson ha chiarito che l'azienda sta già iniziando a utilizzare l'IA nello sviluppo, citando in particolare la serie EA Sports FC , in cui l'IA viene utilizzata per velocizzare la creazione degli stadi e per ampliare la gamma delle animazioni.

Grosso è bello

EA Sports FC già usa l'IA per lo sviluppo

Wilson ha parlato poi dell'uso dell'IA per rendere più efficiente lo sviluppo, proprio in relazione a EA Sports FC: "I dati che ho usato mostrano che siamo passati dal riuscire a creare stadi in sei mesi, al farcela in sei settimane." Wilson si aspetta anche che questi risultati migliorino con il passare del tempo.

Andando ancora più nello specifico, Wilson ha spiegato come l'intelligenza artificiale abbia contribuito a rendere più realistico il comportamento dei giocatori di EA Sports FC 24, consentendo un maggior numero di animazioni e di cicli di corsa.

"Ciò migliora l'individualità e l'unicità di ogni giocatore, e offre ai nostri giocatori un'immersione maggiore nel gameplay, un'esperienza più coinvolgente che è più fedele a ciò che guardano in televisione la domenica pomeriggio."

Secondo Wilson, il primo pilastro dell'IA generativa per EA è l'efficienza: "Stiamo davvero guardando come può renderci più efficienti, come può dare ai nostri sviluppatori più potere, come può restituire loro più tempo e consentire loro di arrivare più rapidamente a creare divertimento."

Per Wilson, oltre la metà dei processi di sviluppo di EA potrebbero essere migliorati dall'IA generativa in futuro. Il piano è quello di trasformare l'intera lavorazione dei videogiochi entro i prossimi cinque anni.

"Crediamo che più del 50% dei nostri processi di sviluppo saranno influenzati positivamente dai progressi dell'IA generativa", ha dichiarato. "Abbiamo team in tutta l'azienda che stanno cercando di realizzare questo obiettivo."

Il risultato finale sarà quello di produrre mondi di gioco più grandi e vari, seguendo il modello di ciò che ha fatto YouTube per il cinema e la televisione.

"E posso dirvi che c'è davvero tanta voglia tra i nostri sviluppatori di arrivarci il più rapidamente possibile perché, ancora una volta, il Santo Graal per noi è costruire giochi più grandi, più innovativi, più creativi, più divertenti più rapidamente in modo da poter intrattenere più persone in tutto il mondo su base globale ad un ritmo più veloce."