Elden Ring Shadow of the Erdtree: in palio una statua alta 3 metri, con un concorso

Mettersi in casa una statua di Messmer the Impaler alta 3 metri non è cosa semplice, ma non dubitiamo che i grandi fan di Elden Ring sarebbero ben felici di affrontare il problema, derivante dal primo premio previsto in un concorso indetto da Bandai Namco per il lancio dell'espansione Shadow of the Erdtree.

Si tratta del Return to Grace Video Contest, ed è un'iniziativa interessante, anche al di là degli stravaganti premi messi in palio, perché coinvolge direttamente la community in qualcosa di creativo. Purtroppo, non è destinata agli utenti residenti in Italia, visto che al momento è limitata solo agli USA.

La richiesta è di creare un trailer che rientri in 5 minuti e caricarlo su YouTube, X o Vimeo, contestualmente facendo richiesta di prendere parte al contest indetto da Bandai Namco.