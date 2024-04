Elden Ring: Shadow of the Erdtree, la Collector's Edition propone 45 cm di Messmer the Impaler

Tempo dopo è stato infatti il momento dei 19 pollici di Sephiroth ostentati da Square Enix per l'edizione speciale di Final Fantasy 7 Rebirth , e ora è il turno anche di Bandai Namco e della statua in bundle con l'espansione di Elden Ring.

Il riferimento è ovviamente ai celebri 19 pollici di Venom che vennero ostentati con orgoglio da Sony alla presentazione dell'edizione da collezionisti di Marvel's Spider-Man 2 , con un doppio senso che a quanto pare ha fatto scuola per quanto riguarda la comunicazione relativa a queste iniziative.

Bandai Namco è ricorsa a quello che è ormai un vero e proprio meme per presentare la statua presente all'interno della Collector's Edition di Elden Ring: Shadow of the Erdtree , ovvero una riproduzione di Messmer the Impaler da ben 45 centimetri .

Un'occasione irrinunciabile

I contenuti della Collector's Edition

Al di là dello scherzo che forse nel frattempo ha anche un po' annoiato, c'è da registrare comunque la notevole quantità di contenuti all'interno della Collector's Edition di Elden Ring: Shadow of the Erdtree, a partire appunto da questa imponente statua dell'inquietante personaggio in questione.

C'è da dire che il fatto di essere soprannominato "impalatore" lo rende perfettamente adeguato al meme in questione, dunque possiamo anche comprendere l'iniziativa del publisher che proprio non poteva farsi sfuggire l'occasione.

Con data di uscita fissata per il medesimo giorno di lancio dell'attesa espansione, ovvero il 21 giugno 2024, la Collector's Edition in questione ha un prezzo di 249 euro, ma al suo interno si trovano abbastanza elementi da renderla ben appetibile per i grandi fan del gioco.

Nella confezione speciale troviamo la Statua di Messmer L'Impalatore, appunto, un artbook di 40 pagine con copertina rigida e la colonna sonora ufficiale, ma a quanto pare non è incluso il gioco base, Elden Ring.