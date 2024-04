Il PlayStation Experience Truck è in vendita: il vecchio camion promozionale costa $70.000

Il camion è ora in vendita al prezzo di 70.000 dollari, ovvero una cifra notevole ma che è giustificata dalle dimensioni della struttura e anche dalla complessità di questa, che si presenta come uno spazio modulare e trasformabile ancora piuttosto avanzato.

Dopo 18 anni, il PlayStation Experience Truck è riemerso in stato di evidente abbandono ed è ora in vendita: lasciato in una sorta di parcheggio, il parco giochi viaggiante di PlayStation ha ovviamente perso gran parte dei suoi contenuti , ma alcuni elementi rimangono visibili e potrebbero attirare qualche acquirente particolarmente appassionato.

Se seguite il mondo dei videogiochi dagli anni 90, probabilmente ricorderete il PlayStation Experience Truck : si trattava di un camion attrezzato in modo da offrire una "esperienza" a tema PlayStation che Sony ha utilizzato per dei tour in giro per gli Stati Uniti: ora tutto questo è in vendita e può essere vostro alla modica cifra di 70.000 dollari .

Un oggetto da collezione molto esclusivo

Un'immagine dell'interno del rimorchio

Tra gli anni 90 e i primi 2000, il PlayStation Experience Truck vagava per gli USA a pubblicizzare le console Sony come un vero e proprio palco E3 semovente, e in un'epoca in cui non c'erano ancora social network e possibilità avanzate di comunicazione attraverso internet, poteva rappresentare l'unico modo per provare con mano alcune delle ultime novità in ambito PlayStation.

Sembra peraltro che colui che ha messo in vendita il rimorchio non abbia idea di cosa si tratti di preciso, visto che non menziona assolutamente il suo passato ma valorizza il fatto che si tratta di un oggetto personalizzato al massimo, in grado di estendere la propria superficie del doppio, cosa possibile grazie al palco espandibile.

All'interno, a quanto pare, ci sono ancora alcuni schermi LCD e anche del materiale promozionale d'epoca. Anche le calcomanie dedicate a PSP e altro sono ancora visibili, cosa che rende l'oggetto particolarmente appetibile per i collezionisti più ricchi (e folli).