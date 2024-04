Il playtest pubblico per XDefiant ha una data e tutti i dettagli: pre-caricamento disponibile

Ubisoft ha annunciato ufficialmente che il prossimo playtest pubblico per XDefiant si terrà dal 19 al 21 aprile. Il playtest inizierà alle 19:00 ora italiana e sarà disponibile per PC, PlayStation 5 e Xbox Series X|S. Chi vuole giocare può pre-caricare il gioco fin da ora.

"Come annunciato nel nostro ultimo aggiornamento, stiamo organizzando una sessione di test dei server per verificare lo stato dei nostri server e ottenere informazioni critiche per prepararci a pubblicare il gioco", si legge sul sito web di XDefiant.

Chi partecipa al test di XDefiant può guadagnare varie skin per armi e ricompense per l'incremento di XP delle armi. Gli oggetti che saranno disponibili al primo giorno di pubblicazione includono una skin MP5 Shamrock per chiunque giochi, una skin M9 Ember per coloro che giocheranno in team e tre boost XP per le armi se si raggiunge il livello 18 durante il test.