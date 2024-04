Horizon Forbidden West: Nixxes spiega perché non ha inserito il supporto a FSR 3.0

Nixxes ha spiegato perché la versione PC di Horizon Forbidden West non include la tecnologia FSR 3.0 di AMD, fermandosi alla versione FSR 2.2. In una intervista con PC Gamer, Michiel Roza, Principal Optimization Programmer di Nixxes ha spiegato che il team ha preferito aspettare l'arrivo di FSR 3.1.

"La versione breve è che stiamo aspettando FSR 3.1", afferma Roza. "Perché volevamo l'ultima novità prima di integrarla".

L'FSR 3.1 è stato annunciato a marzo in occasione della GDC: la novità più rilevante è che vi saranno miglioramenti alla qualità dell'upscaler, ma AMD ha dichiarato che non sarà disponibile per gli sviluppatori prima del secondo trimestre dell'anno. È quindi credibile che dovremo attendere ancora un po' prima che possa essere implementato in Horizon Forbidden West.