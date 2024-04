My Hero Academia: il cosplay di Ochako Uraraka di Yuno è molto grazioso

Il ricco e variegato cast di My Hero Academia costituisce un'incessante fonte di ispirazione per i cosplayer, i quali amano impersonare gli eroi e i cattivi creati da Kōhei Horikoshi. In vista dell'uscita della Stagione 7 dell'anime, vi proponiamo il cosplay di Ochako Uraraka firmato da Yuno.

Ochako Uraraka è una studentessa del prestigioso Liceo Yuei, frequentato da chi aspira a diventare un eroe, e uno dei personaggi secondari più in risalto di My Hero Academia. Conosciuta con il soprannome da eroina Uravity, possiede l'abilità unica chiamata Zero Gravity, che le consente di rendere privi di peso persone e oggetti, facendoli levitare, e di farli ricadere violentemente al suolo semplicemente toccando le punte delle sue dita.